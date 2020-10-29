【IT之家评测室】华硕 TUF-RTX3070-8G-GAMING 显卡评测

英伟达 RTX 3070 现在已经全面解禁，作为比肩 RTX 2080Ti 的产品，RTX 3070 极具性价比的价格也收到不少玩家关注。这次公版的 RTX 3070 显卡售价为 3899 元，虽然价格和此前上市的 RTX 2060 差不多，但性能却不输 RTX 2080Ti。

这次 RTX 3070 表现如何？IT之家拿到了华硕推出的非公版 RTX 3070 显卡——华硕 TUF-RTX3070-8G-GAMING 显卡（以下简称 “TUF RTX 3070”），接下来我们通过评测体验来看看 RTX 3070 显卡不同场景下的表现。

外观

TUF RTX 3070 外观与此前推出的 TUF RTX 3080 和 TUF 3090 基本一致，在散热和供电上都是选择三风扇和双 8 Pin 的设计，黑色外观相比于其他显卡显得更为硬朗。

散热上，TUF RTX 3070 采用了 “全超冷”散热技术，通过这一技术可以充分发挥显卡散热效果，让显卡始终保持清凉状态。

背部散热甲上，TUF RTX 3070 采用大量的镂空设计，大面积的镂空设计也能高效的传导热量，透过这些镂空孔洞，我们可以看到 TUF RTX 3070 采用了 SP-CAP 电容和 MLCC 电容。

在电源接口处，TUF RTX 3070 显卡采用双 8 Pin 供电，其 TGP （Total Graphics Power，整卡功耗）为 220W，供电接口旁边，华硕还设置了两个 LED 灯，当供电不足时，就会亮起提醒用户。旁边则是 TUF 系列标志性的 Logo，它支持 RGB 色彩调节，可使用华硕官方提供的工具进行调节。

通过 30 分钟甜甜圈烤机测试，我们看到 TUF RTX 3070 在散热上控制不错，测试期间最高温度仅为 65 度，并且这还是在没有手动调节风扇转速情况下进行。烤机测试期间峰值功耗超过 240W，如果配合 i9-10900K 这样的处理器，最少要配备一个 750W 的电源才能提供充足的电力保障。

接口方面，TUF RTX 3070 配备了 2 个 HDMI 接口和 3 个 DP 接口，基本可以满足我们日常的显示扩展需求。

接下来，我们通过实际测试来看看 TUF RTX 3070 显卡具体表现如何。

基准测试

RTX30 系列采用了 GA102 核心，从官方核心示意图上看，GA102 核心包含 7 组 GPC 单元，每组 GPC 单元包含 12 组 SM 单元。而根据不同型号的划分，启用的 SM 单元数量也有所不同，其中 RTX 3090 启用 82 组，3080 启用 68 组，3070 启用 46 组。

由于采用了三星 8N 制程工艺，因此显卡核心面积更小，单位面积内晶体管密度也更大，其中 RTX 3070 核心面积为 392 平方毫米，包含 174 亿晶体管。

英伟达 RTX 3070 包含了 5888 个流处理器、184 个纹理单元、184 个第三代张量核心、46 个第二代光追核心、96 个光栅单元，核心频率在 1500Mhz-1750MHz 之间。

在计算能力上，RTX 3070 单精度运算速度可以达到 20.4 TFLOPS，而上一代旗舰产品 RTX 2080 Ti 单精度运算速度为 13.4 TFLOPS。这次 RTX 3070 在显存上采用的是鱼上一代 RTX 2070、RTX 2080 相同的 GDDR6 显存，显存容量为 8GB，显存位宽 256 bit，显存带宽 448GB/s，显存频率为 14GHz。

接下来，我们通过 3DMark 跑分来看一下 TUF RTX 3070 在 DX12 和 DX11 场景下的理论表现，IT之家测试选用的平台如下：

通过对比公版 RTX 3070 显卡、非公版的 RTX 2080Ti 显卡，我们可以看到在 TUF RTX 3070 在基于 DX12 的 Time Spy 测试和基于 DX11 的 Fire Strike 测试中，相比于公版的 RTX 3070 有 3% 上下的提升，而相比于 RTX 2080Ti 则有 7% 上下的性能提升。

整体来看，TUF RTX 3070 作为非公版产品在散热上更具优势，同时也能提供更多的电力支持，因此在理论测试中表现不错，超过了上一代卡皇 RTX 2080Ti。接下来我们通过具体的游戏场景来看看 TUF RTX 3070 的游戏表现。

游戏测试

接下来，我们通过几款游戏来看一下 TUF RTX 3070 的具体表现，这里IT之家选择了《光明记忆》、《边境》、《古墓丽影：暗影》、《德军总部：新血脉》几款游戏对 TUF RTX 3070 进行测试。

由于这几款游戏都自带基准测试工具，因此我们测试选取 4K 和 2K 场景下手动最高画质并开启最高质量的光线追踪和最高质量的 DLSS。测试对比非公版版的 RTX 2080Ti 以及公版的 RTX 3080，测试数据如下：

在《光明记忆》基准测试中，同平台下 TUF 3070 2K 场景下平均帧率为 54 帧，4K 场景下为 25 帧；而非公版的 RTX 2080Ti 在 2K 场景下跑分为 41 帧，4K 场景下为 22 帧。

在《边境》基准测试中，同平台下 TUF 3070 2K 场景下平均帧率为 54.7 帧，4K 场景下为 27.4 帧；而非公版的 RTX 2080Ti 在 2K 场景下跑分为 49.7 帧，4K 场景下为 24.7 帧。

在《古墓丽影：暗影》基准测试中，同平台下 TUF 3070 2K 场景下平均帧率为 78 帧，4K 场景下为 40 帧；而非公版的 RTX 2080Ti 在 2K 场景下跑分为 66 帧，4K 场景下为 35 帧。

在《刺客信条：奥德赛》基准测试中，同平台下 TUF 3070 2K 场景下平均帧率为 72 帧，4K 场景下为 53 帧；而非公版的 RTX 2080Ti 在 2K 场景下跑分为 70 帧，4K 场景下为 51 帧。

在《德军总部：新血脉》河滨基准测试中，同平台下 TUF 3070 2K 场景下平均帧率为 107 帧，4K 场景下为 61 帧；而非公版的 RTX 2080Ti 在 2K 场景下跑分为 104 帧，4K 场景下为 56 帧。

根据多款游戏的对比我们看到，TUF RTX 3070 显卡在支持光追和 DLSS 游戏中表现略胜于非公版的 RTX 2080Ti 产品，其中《光明记忆》、《古墓丽影：暗影》这类光追游戏在不开启 DLSS 情况下对画面帧率有不少的影响，当然，因为这次 RTX 3070 所使用的店三代张量核心因为减少了单元数量，实际上，DLSS 或多或少会对性能有一定的影响。但不可否认的是，这些影响并没有拉开 RTX 3070 与 RTX 2080Ti 的距离。

总结

华硕在 RTX30 显卡推出后全面丰富了自己的产品，TUF 系列已经陆续推出的 RTX 3080、RTX 3090 和 RTX 3070 三款产品。对于专注 3D 渲染能力的用户来讲，RTX 3090 更适合他们的口味，而 RTX 3080 对于预算充足的游戏发烧友来讲更加合适，不过想要充分释放 RTX 3080 显卡的性能还需要更强的处理器，否则会对显卡性能造成明显的限制。

对于大部分想要体验光追游戏的玩家来讲，RTX 3070 高性价比的特点和对硬件性能的低要求，让很玩家更加青睐这款显卡，而华硕 TUF-RTX3070-8G-GAMING 显卡作为首批上市的 RTX 3070 显卡价格已经公布，与公版产品同售价，低调硬朗的外观以及与上一代卡皇相近的性能，对于新装机的用户来讲，绝对是个实惠之选。