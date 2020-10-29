南京地铁实现中国移动 5G 全覆盖：2GB 文件 20 秒下载完

IT之家10月29日消息 南京地铁和南京移动共同宣布，南京在运营的 10 条、总长 378 公里地铁线路实现移动 5G 网络全覆盖，南京成为全球地铁 5G 全覆盖里程最长的城市。

去年 12 月，南京地铁 4 号线完成江苏首条 5G 全覆盖，正式开启南京地铁线路移动 5G 建设的大幕。今年初，在相继完成 S9 号线（宁高线）、3 号线 5G 网络全覆盖建设后，南京地铁公司与南京移动联合规划、推进剩余 7 条地铁线路 5G 网络基础设施建设工作，并于 10 月下旬全面完成 7 条地铁线路 5G 建设整体工程。

在南京地铁 10 号线元通站，测试人员分别用 5G 和 4G 同时下载时下最热门的《王者荣耀》游戏，当 4G 手机下载进度刚达到 10% 时，5G 手机已完成下载。

IT之家获悉，在地铁站厅，采用新型室分设备，最高 5G 下载速率超过 1Gbps；地铁隧道，采用泄露电缆覆盖，5G 下载速率最高 700Mbps 左右，南京地铁 5G 网络已达到精品 5G 网络标准。下载2G的文件安装包，只需20秒。

据了解，后期南京地铁和南京移动一起对在建的地铁 1 号线北延、2 号线西延、5 号线、6 号线、7 号线等 9 条线路开展 5G 覆盖规划，确保地铁建成通车前同步完成移动 5G 覆盖工作。

南京地铁 5G 网络全覆盖，不仅可为每日超过 300 万乘客提供 5G 通信网络服务，还能为地铁线路全专业智能运维、地铁列车无人驾驶等创新应用提供支持。