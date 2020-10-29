诺基亚宣布运营模式及领导团队变更：技术领先将是首要任务

诺基亚官网今天发布消息，宣布了其新战略的第一阶段，以及运营模式和集团领导团队的变更。

诺基亚今天宣布了将于 2021 年 1 月 1 日生效的高层战略原则和新的运营模式。

诺基亚总裁兼 CEO Pekka Lundmark 表示：“我们的行业正在经历深刻的变化。工业自动化和数字化正日益增加客户对高性能网络的需求，并朝着开放接口、虚拟化和云原生软件的方向发展。这将彻底改变我们设计、部署、管理和销售产品和解决方案的方式。”

“在我们努力更新战略的同时，我们将确保我们处于有利地位，能够利用这些趋势，改善我们的业绩，并为公司创造长期价值创造机会。”

至此，诺基亚的战略审查得出了四个结论。首先，技术领先将是首要任务；其次，由电信运营商和企业（包括互联网公司）组成的公司当前客户群为价值创造提供了坚实的平台；第三，进入更高价值的 “网络即服务”（network-as-a-service）的商业模式存在长期机遇；第四，端到端作为核心战略的理念将被一种更加聚焦的方式所取代，公司的每个新业务集团（business group）将在整体战略中扮演独特的角色。

诺基亚将拥有四个围绕独特客户产品而盈亏自负的业务集团。这些业务集团需要展示一条明晰的路径，以资本回报率作为关键指标，实现股东价值。

“我们的目标是更好地满足客户的需求，并通过增加问责制，降低复杂性和提高成本效率来实现。展望未来，我们将采取更加严格的资本配置方式，并将在我们选择竞争的领域投资以取胜。”Pekka Lundmark 表示。

这四个新的业务集团分别是：

1. 移动网络（Mobile Networks）业务集团，包括移动网络产品、网络部署和技术支持服务，以及相关的网络管理。该业务集团将为想要购买移动接入网的客户提供完整的产品组合。它将瞄准在 5G、ORAN 和 vRAN 等关键技术领域的领导地位。Mobile Networks 在过去四个季度的净销售额约为 100 亿欧元。Tommi Uitto 被任命为该业务集团的总裁。

2.IP 和固定网络（IP and Fixed Networks）业务集团，包括 IP 路由、光网络和固定网络，以及目前在 “Group Common”下进行报告的阿尔卡特海缆网络业务。该业务集团将响应对更高容量、更高可靠性、更快速度和更低成本的不断增长的需求。IP and Fixed Networks 在过去四个季度的净销售额约为 70 亿欧元。Federico Guillén 被任命为该业务集团的总裁。

3. 云和网络服务（Cloud and Network Services）业务集团，包括现有的 Nokia Software 业务（不包括 Mobile Networks 网络管理 ）、诺基亚的企业解决方案、包括语音和分组核心在内的核心网解决方案、以及当前 Global Services 部门提供的托管和高级服务。该部门还将作为其他业务集团向企业客户交付某些产品的渠道。云和网络服务业务集团将通过利用行业向基于云的交付、网络即服务商业模式和以软件为主导的价值创造的转型来实现增长。Cloud and Network Services 在过去四个季度的净销售额约为 30 亿欧元。Raghav Sahgal 被任命为该业务集团的总裁。

4. 诺基亚技术（Nokia Technologies）业务集团，将基本保持不变。该业务集团在过去四个月的净销售额约为 14 亿欧元。Jenni Lukander 将继续担任该业务集团的总裁。

除了这四个业务集团外，还将有一个客户体验（Customer Experience）组织，该组织将提供与客户的公共接口，并将在所有业务集团中提供客户的声音反馈。该部门将包括诺基亚客户团队、地区和国家管理以及营销部门。该组织将由 Ricky Corker 领导。

“我们聚焦的业务集团将确保我们缩短与客户和产品开发之间的距离。我们新的 Customer Experience 组织旨在打造我们与客户之间的深厚关系。我们已经拥有了一个世界一流的团队，并且打算将其作为继续前进的关键力量。”Pekka Lundmark 表示。

此外，诺基亚将有四个公司职能：

1. 财务，将包括跨公司共享服务，并将由首席财务官 Marco Wirén 领导；

2. 法律与合规，将由首席法务官 Nassib Abou-Khalil 领导；

3. 人力，将包括人力资源职能、运营模式管理和不动产。该职能将由首席人力官 Stephanie Werner-Dietz 领导；

4. 战略与技术，将包括战略规划，包括诺基亚贝尔实验室在内的长期研究，以及IT和数字化。该职能的领导者将在稍后阶段中进行任命。

新的架构和所有由此产生的新任命将于 2021 年 1 月 1 日生效，届时上述职位将组成由总裁兼首席执行官 Pekka Lundmark 领导的诺基亚新的集团领导团队。这些领导者将立即开始为各自部门制定业务计划。

诺基亚计划在 2020 年 12 月 16 日分享更多关于战略、市场动态和新业务集团的信息。公司计划在 2021 年 3 月 18 日举办资本市场日活动，深入探讨该公司的业务集团，重点关注战略、目标和运营计划。诺基亚还计划根据新模式调整其外部报告，以帮助投资者评估其不同业务部门的价值。