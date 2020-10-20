诺基亚：将为 Nokia 8.3 5G 更新双卡状态的 5G 支持

IT之家10月20日消息 诺基亚 8.3 5G 于今年 3 月 20 日发布，9 月 22 日全球开售，但之前插双卡状态下仅支持 4G / 3G / 2G。据外媒 NokiaPowerUser 今日报道，该手机最近推送了系统更新，已支持双卡下的 5G 网络。

在插入两个 SIM 卡时为 SIM1 提供 5G / 4G / 3G / 2G 支持，为 SIM2 提供 4G / 3G / 2G 支持。

▲ 图源 NokiaPowerUser，下同

至于为什么诺基亚在近几天（或指昨天）推送了这一更新，相信大家都有听到美版 iPhone 12 的 “5G 限制”。

由于目前 iPhone 12 暂不支持双卡状态下的 5G 网络（来源于苹果文献），再加上 Verizon 表示，eSIM 客户必须从 iPhone 12 或 iPhone 12 Pro 上取下物理 SIM 卡才能接入其 5G 网络。这一事件在近期海外闹得“沸沸扬扬”，运营商不得不向公众表示将于之后某个时间推送固件已解锁网络限制（来源于网友消息）。

或基于此，诺基亚考虑到社会影响而向用户推送了固件更新以解锁双卡限制。但由于美国方面多种原因，诺基亚在美亚的客服仅表示“以后会支持”。

IT之家了解到，诺基亚 8.3 5G是诺基亚旗下首款支持 5G 网络的机型，搭载高通骁龙 765G 芯片，拥有 6.81 英寸 FHD 分辨率 LCD 屏，拥有经过蔡司光学认证的 PureView 后置四摄设计，分别是 64 MP（f/1.9）+12 MP（f/2.2）超广角 + 2 MP 变焦 + 2 MP 景深镜头，前置 24 MP（f/2.0）镜头，提供 6+64/8+128GB 存储选项，保留 3.5mm 耳机孔，内置 4500 mAh 电池，支持 18W 快充。