爆料：微软 Win10 2021 年版本将迎来重大 UI 界面更新，代号 “太阳谷”

IT之家10月28日消息 外媒 Windows Central 报道，2021 年的 Windows 10 系统将迎来 UI 大更新，该项目代号为 “Sun Valley 太阳谷”。预计将对文件资源管理器、“开始”菜单和平板电脑模式进行改进。

微软正在为 2021 年的 Windows 10 准备一次重大的操作系统更新，有消息称，这次更新将为 Windows UI 带来重大的设计更新。据悉，微软正计划更新许多顶层用户界面，如 “开始”菜单、操作中心，甚至是文件资源管理器，并采用焕然一新的现代设计、更好的动画效果和新功能。

这个 UI 项目在内部代号为 “太阳谷”，预计将作为 Windows 10“Cobalt”版本的一部分，在计划于 2021 年假期季发布。内部文档将该项目描述为 “重振”和现代化的 Windows 桌面体验，以在其他现代和轻量级平台驱动的世界中跟上客户的期望。

这几年来，Windows 10 一直保持着不变，其设计或功能集几乎没有变化。市场上许多其他平台在过去五年中都经历了整个重新设计或 UI 刷新，虽然 Windows 10 在引入 Fluent Design（流畅设计）后经历了小的设计迭代，但我们并没有看到其 UI 的重大刷新或重新思考。

“太阳谷”项目似乎是由 Windows 设备和体验团队牵头的，由首席产品官 Panos Panay 领导，他在 2 月份负责上述部门。微软在 5 月份宣布，该公司将在 2021 年的时间框架内对 Windows 10 进行 “再投资”，而据外媒消息来源称，“太阳谷”就是这种再投资的结果。

我们能期待什么？

IT之家了解到，现在确定 “太阳谷”的具体更新内容还为时过早，但有消息称，预计将有新的 “开始”菜单和操作中心体验，很可能基于 Windows 10X 上的相同体验，但为桌面量身定制。微软还在研究用现代代码构建的更新任务栏，以及改进传统文件资源管理器的用户界面。

图片来自Windows Central

对于平板电脑用户来说，更好的动画和更 “流畅的体验”正在酝酿之中。我们已经知道，微软正在重新设计触摸键盘和表情选择器，因为这些改变已经在 Windows Insider 开发频道上线。微软还将继续在整个 UI 中去除圆角修饰，包括应用窗口和其他 Shell 区域。

消息人士还表示，预计整个 Windows Shell 和收件箱应用将更广泛地采用 WinUI，这应该会提供微妙而改进的设计变化。此外，更多的传统 UI 区域有望获得黑暗模式支持，以努力使 Windows UI 在使用 Windows 10 的黑暗主题时感觉更加一致。

据了解，这次刷新的设计将是 Fluent Design 的进化，很有可能还是叫 Fluent Design。微软并没有通过 “太阳谷”引入新的设计语言，它只是在桌面上刷新和重新聚焦当前的设计语言，并试图在整个操作系统中更一致地应用，这对于传统的 Windows 桌面来说是重大改变。

发布日期是什么时候？

需要强调的是，从现在到明年更新发布时，微软可以随时削减或推迟这些计划。这些计划中很可能有一些不会进入最终产品，因为这是 Windows 操作系统开发的本质，也是微软不提前公布这些计划的原因。但是，这些都是微软希望在明年向 Windows 10 客户提供的东西。

图片来自Windows Central

微软希望在 2021 年 6 月结束的 Cobalt 开发学期结束前，完成这些工作的大部分。然后，微软将发布 RTM 构建版本，将其交付给 OEM 厂商，并作为指定的版本开始在 Beta 频道进行测试。更新本身不会向公众推出，直到秋天，可能与 LCU（最新的累积更新）一起进行功能和修复。

如果微软能够与 “太阳谷”一起完成计划，这将是我们迄今为止看到的最大规模的 Windows 10 UI 更新，在 Windows 10“坐以待毙”的三年漫长岁月之后。Panos Panay 希望人们从需要 Windows 到爱上 Windows，一个直观的、以设计为导向的现代刷新界面会是很好的开始。

有了 “太阳谷”，Windows 10 仍将是 PC 用户所熟悉的，不同于从 Windows 7 到 Windows 8 的过渡。笔者还获悉，对于一些功能，用户将可以在新旧体验之间进行切换，给用户一个选择，而不是强加给他们。“太阳谷”就是要将大家熟悉的 Windows UX 进行改进和现代化。