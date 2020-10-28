微软纳德拉：数据化和新科技是发展初期，疫情加速云计算市场渗透

微软正在不断摆脱新冠疫情带来的经济低迷。9 月份，微软第二季度销售额增长 12%，达到 372 亿美元，每股收益比去年增长 32%，达到 1.82 美元。

本季度，面向消费者和企业的 Office 办公应用销售额分别增长了 13% 和 9%，Surface 计算设备的收入增长了 37%。微软 Slack 的竞争对手 Teams 目前拥有超过 1.15 亿的每日活跃用户，高于 4 月份的 7500 万。

此外，还有其他迹象表明，尽管仍在受到新冠疫情的影响，企业境况有所转圜。微软旗下领英（LinkedIn）公布的销售增长率为 16%，高于上季度的 10%，但是必应（Bing）搜索的广告销售额则在上季度下滑 18% 之后，又下降了 10%。

与去年相比，微软的 Azure 云业务增长了 48%，比上个季度增长了一个百分点。这些令人印象深刻的数字表明，Azure 的销售增长在过去几个季度里已迅速地趋于平稳。当然，微软仍没有公布 Azure 的收入。

与此同时，由于高级版操作系统的销量下降了 22%，微软 Windows 用户收入也下降了 12%。

财报发布后，微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）、CFO 艾米 · 胡德（Amy Hood）和首席会计官弗兰克 · 布罗德（Frank Brod）等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问，以下是部分摘要。

Piper Sandler 分析师 Brent Bracelin：我有两个问题。Azure 业务对于公司营收的占比已经增长到 17%，而三年前只有 4%，管理层提到了 PB 级的应用数量翻番。从我的计算模型来看，Azure 似乎已经第一次超过了 Windows 的业务规模，请管理层介绍一下 Azure 目前的发展阶段，对于微软模式的重要性体现在哪里？未来三到五年可能发展到什么规模？

萨提亚 · 纳德拉：我是这么看目前云计算行业情况的。目前科技支出占 GDP 的比例是 5%，我们认为 10 年内这个占比就可以翻倍，而且疫情加速了这个过程，其中最大的一块儿需求就是分布式云计算设施，对于现有应用的更新很有必要，目前云市场的渗透率只有 20%，这意味着还有 80% 的数据没有上云。更重要的是，新应用的推出也需要基础设施的支持。如果把这些因素都考虑进去的话，我认为这个行业还处于发展的初期。季度环比可能会有业务上波动，但是我们认为分布式云计算设施是最重要的层面，当然我们不能孤立地考虑这个层面的问题，还需要考虑数据层面的工作，人工智能方面的工作，以及更重要的，软件服务应用方面的工作，包括我们的 Power Platform 平台，微软 365 等服务都是基于这些工作的。整体而言，我相信数据化和新科技还处于发展的初期。

艾米 · 胡德：萨提亚所提及的最后一点非常重要，我们在讨论市场拓展机会可能在几个季度之前都是不存在的，我们看到每个层面都存在巨大机会。考虑到目前的宏观环境和人们更高效利用时间的需求，我们需要有更多创新，在技术层面，在基础设施层面，在数据层面和在人工智能层面。行业发展显然还处在早期，虽然在有些地方，大家已经觉得没有向上发展的空间了。我在方面抱持非常乐观的态度。

Brent Bracelin：大家都在谈论关于数字技术在消费者和企业部门的加速使用，而人工智能的发展似乎更快，可否请管理层介绍一下关于 OpenAI GPT-3 语言模型的独家许可计划？如何在平台上让所有用户都能够使用？

萨提亚 · 纳德拉：专业开发者希望利用人工智能实现大规模的模式转换，甚至进行零样本学习，我们看到在识别服务中大量使用到人工智能服务，这其中用到了 Azure 的计算和数据服务。另外一件有意思的事情是，一些其他领域的专家通过使用 Power Apps，在工作中得到人工智能的辅助，提高了效率，对于商家和商业流程也一样，工作效率得到提高。每一场微软 Teams 会议也充满着人工智能的元素，包括会议速记，语音识别等等，微软智能商业应用 Dynamics 也一样。