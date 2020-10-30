媒体探访华强北：麒麟 9000 短缺，华为 Mate 40 Pro+ 一机难抢

IT之家10月29日消息 华为将在10月30日下午举行Mate 40系列国行发布会，会发布Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计等新款手机。不过鉴于麒麟9000等芯片、零部件的备货，华为Mate40系列恐面临上市即缺货的状态。

证券时报报道，华为芯片导致华为Mate 40 Pro+一机难抢，已经发展到要用专业软件或者几台电脑专业抢的地步，难度高过抢火车票。

华为Mate 40系列Mate40 Pro、Mate 40 Pro+已于10月23日零点起开启预售，而其国行版价格将于10月30日下午2：30分举行的国内发布会上揭晓，两款产品正式开售时间为10月30日下午18：08分。

10月29日，证券时报走访深圳华强北各手机经销店、卖场发现，目前市场华为Mate 40系列严重缺货，尽管距离开售时间仅剩1日，华强北见不到一台Mate 40 Pro+展示真机，仅展示有Mate 40 Pro和Mate 40 RS保时捷设计，而且不少小型手机店连展示用的华为Mate 40 Pro真机都没有，只展示Mate 40 Pro模型机。

华强北一位手机销售商表示，现在可以官网价预订Mate 40 Pro，但最终能否预订成功，以及什么时候发货，他们没办法保证，但Mate 40 Pro+则完全没办法预订，因为根本就没有货，而不是加价的问题。

“Mate 40 Pro+目前整个深圳线下普通的手机销售渠道都没有货，所以都没办法预订，只有华为自营的大型生活体验馆可以预订，另外线上可以抢订，但非常难，很多人都是用几台电脑或者专业软件抢。”

IT之家了解到，华为 Mate 40 采用了 6.5 英寸的 68 度曲面屏，拥有 2376×1080 分辨率与 P3 色域，支持 90Hz 刷新率、240Hz 触控采样率、 2D 人脸识别和屏下指纹解锁。

华为 Mate 40 Pro 与 Mate 40 Pro + 则采用了 6.76 英寸 88 度曲面屏，拥有 2772×1344 分辨率与 P3 色域，搭配 90Hz 刷新率与 240Hz 触控采样率，支持 3D 人脸识别和屏下指纹解锁。

此外，全新麒麟 9000 5G 芯片采用 5 纳米工艺，集成 153 亿个晶体管，采用八核 CPU，24 核 Mali-G78 GPU，2 大核 + 1 小核 NPU。