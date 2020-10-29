最快 11 月上旬推送正式版，华为 EMUI 11、Magic UI 4.0 系统 37 款产品升级计划与进展公布

IT之家 10 月 29 日消息 华为消费者业务软件部总裁王成录在介绍采访时提到，EMUI 11 计划升级 37 款机型，升级量 2 亿左右。王成录表示，华为 EMUI 11 的升级率会超过 90%，不论是升级率和升级量都做到了世界第一。

现在华为EMUI官方一次放出37款机型的 EMUI 11&Magic UI 4.0升级计划与进展。其中：

华为P40系列、Mate 30系列正式版将在11月上旬推送。

华为nova 7系列、nova 6系列在10月28日开始公测。

华为Mate Xs将在11月中旬公测。

华为P30系列在10月21日开启内测招募。

华为Mate 20系列、Mate X、nova 5 Pro将在11月中旬开始内测招募。

荣耀V30系列、30系列在10月28日开始公测。

荣耀20系列、V20、Magic2将在11月中旬内测招募。

华为平板MatePad Pro系列将在11月上旬推送正式版。

华为平板MatePad 10.8英寸10月26日开始公测。

华为平板M6系列将在11月中旬开始内测招募。

IT之家了解到，EMUI 11 已经于 9 月 11 日正式发布，带来了众多艺术风格主题和 DIY 的 AOD，还推出了更为全面的 “智慧多窗”。EMUI 11 借鉴了鸿蒙 2.0 的分布式技术，能够实现更多不同设备的互联互通。

IT之家了解到，EMUI 11 带来了全新的邮件对话模式，处理邮件也可以像聊天一样清晰简明；EMUI 11 多屏协同再进化，一碰即合，手机一部变三部；智慧多窗让一个屏幕支持多个窗口，看视频、打字聊天、查阅文件同时进行。

在华为 Mate 40 系列上，EMUI 11 的 AI 隔空操控再度升级，悬停亮屏，轻松唤醒；上下左右，界面随手切换；隔空按压，搞定电话接听。EMUI 11 现可定制专属灵动熄屏显示，只需一个眼神，手机瞬间点亮。