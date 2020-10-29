消息称华为 Mate 40/Pro 明晚 18:08 开售，首批货要求经销商 12 小时内卖完

IT之家10月29日消息 华为将在10月30日下午举行Mate 40系列国行发布会，会发布Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计等新款手机。不过鉴于麒麟9000等芯片、零部件的备货，华为Mate40系列恐面临上市即缺货的状态。

据微博博主@看山的叔叔 消息，华为已经通知经销商Mate40系列将在明晚 18点08分开售。首批货12 小时内必须全部卖完，如果客户来不及需要送货上门。还表示，华为监控后台，如果店里有手机没在使用第二天不会给店面第二批分货。另外华为第二批货很快就到。

10月22日晚上，华为全球正式发布Mate 40和Mate 40 Pro手机，华为Mate40系列延续Mate中轴对称设计，推出极具未来感的“星环设计”，如同穿越星际之门，探索未来之美，独特风格一眼可辨。

IT之家了解到，华为 Mate 40 采用了 6.5 英寸的 68 度曲面屏，拥有 2376×1080 分辨率与 P3 色域，支持 90Hz 刷新率、240Hz 触控采样率、 2D 人脸识别和屏下指纹解锁。

华为 Mate 40 Pro 与 Mate 40 Pro + 则采用了 6.76 英寸 88 度曲面屏，拥有 2772×1344 分辨率与 P3 色域，搭配 90Hz 刷新率与 240Hz 触控采样率，支持 3D 人脸识别和屏下指纹解锁。

此外，全新麒麟 9000 5G 芯片采用 5 纳米工艺，集成 153 亿个晶体管，采用八核 CPU，24 核 Mali-G78 GPU，2 大核 + 1 小核 NPU。