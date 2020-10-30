亚马逊第三季度净销售额 961 亿美元，同比增长 37%

美国电商巨头亚马逊在当地时间周四美股收盘后（北京时间周五凌晨）公布了其截至 9 月 30 日的 2020 年第三季度财报。报告显示，亚马逊第三季度净销售额为 961 亿美元，较上年同期的 700 亿美元增长 37%；亚马逊第三季度净利润为 63 亿美元，较上年同期的 21 亿美元增长 200%；第三季度每股基本收益 12.63 美元，上年同期每股基本收益为 4.31 美元。

2020 年第三季度主要业绩

净销售额

亚马逊第三季度净销售额为 961 亿美元，较上年同期的 700 亿美元增长 37%；除去整个季度外汇汇率同比变化所产生的 6.91 亿美元有利影响，第三季度净销售额与去年同期相比增长了 36%。

亚马逊的净销售额由商品和服务两方面构成，第三季度商品净销售额为 527.74 亿美元，上年同期为 397.26 亿美元；服务净销售额为 433.71 亿美元，上年同期为 302.55 亿美元。

按照销售渠道类型划分，亚马逊的净销售额由线上商店、实体店、第三方卖家服务、订阅服务、云计算服务及其它业务组成。第三季度来自于在线商店的净销售额为 483.50 亿美元，与上年同期的 350.30 亿美元相比增长 38%；

来自于实体店的净销售额为 37.88 亿美元，与上年同期 41.92 亿美元相比下降 10%；

来自于第三方卖家服务的净销售额为 204.36 亿美元，与上年同期的 132.12 亿美元相比增长 55%；

来自于订阅服务的净销售额为 65.72 亿美元，与上年同期的 49.57 亿美元相比增长 33%。

来自云计算服务（AWS）净销售额为 116.01 亿美元，与去年同期的 89.95 亿美元相比增长 29%。

来自于其他业务的净销售额为 53.98 亿美元，与上年同期的 35.86 亿美元相比增长 51%。

按照地区和业务划分，亚马逊净销售额由北美市场、国际市场和 AWS 三部分组成。第三季度来自北美地区净销售额为 593.73 亿美元，较上年同期的 426.38 亿美元增长 39%。第三季度来自国际地区净销售额为 251.71 亿美元，较上年同期的 183.48 亿美元增长 37%。

在云计算业务 AWS 上，亚马逊实现净销售额 116.01 亿美元，同比增长 29%，这是 AWS 营收增幅再次低于 30%；该业务营业利润达 35.35 亿美元，较去年同期的 22.61 亿美元大增 56%。

运营利润

亚马逊第三季度运营利润为 62 亿美元，与去年同期的 32 亿美元相比增长 93.6%；

净利润

亚马逊第三季度净利润为 63 亿美元，较上年同期的 21 亿美元增长 200%；

亚马逊第三季度每股基本收益 12.63 美元，而上年同期每股基本收益为 4.31 美元。亚马逊第三季度每股滩薄收益 12.37 美元，而上年同期每股滩薄收益为 4.23 美元。

运营支出

亚马逊第三季度运营支出为 899.51 亿美元，较上年同期的 668.24 亿美元增长 34.6%。

第三季度运营支出中，销售成本为 571.06 亿美元，上年同期为 413.02 亿美元；物流费用（Fulfillment）为 147.05 亿美元，上年同期为 101.67 亿美元；技术及内容费用 109.76 亿美元，上年同期为 92 亿美元；营销费用 54.34 亿美元，上年同期为 47.52 亿美元；总务和行政支出为 16.68 亿美元，上年同期为 13.48 亿美元；其它费用为 6200 万美元，上年同期为 5500 万美元。

现金流

截至 2020 年 9 月 30 日的 12 个月时间里，亚马逊运营现金流为 553 亿美元，较上年同期增长 56%。截至 2019 年 9 月 30 日的 12 个月时间里，亚马逊的运营现金流为 353 亿美元。

截至 2020 年 9 月 30 日的 12 个月时间里，亚马逊自由现金流为 295 亿美元，较上年同期增长 26%。截至 2019 年 9 月 30 日的 12 个月时间里，亚马逊的自由现金流为 235 亿美元。

2020 年第四季度预期

亚马逊预计，2020 年第四季度净销售额为 1120 亿美元亿美元至 1210 亿美元，与上年同期相比增长幅度达到 28% 至 38%；第四季度运营利润为 10 亿美元至 45 亿美元，2019 年同期为 39 亿美元。

疫情 8 个月之前在美国爆发以来，消费者转向亚马逊购物增多。第四季度销售额将攀升，但与新冠疫情相关费用也将增加。亚马逊预计，第四季度与新冠疫情相关费用支出大约达到 40 亿美元，而上季度是 25 亿美元。目前，该公司正在对员工进行病毒检测，并向新员工提供防疫装备。

亚马逊第四季度运营利润预期，低于研究公司 FactSet 调查的分析师此前作出的 58 亿美元预期。

公司高管评论

“两年前，我们将全美所有全职、兼职、临时以及季节性员工的每小时最低工资提高到 15 美元，并要求其他大雇主也这样做。百思买（Best Buy）和塔吉特（Target）已经紧跟而来，我们希望其他大型雇主也能将最低工资提升至 15 美元。现在，是一个伟大的时代。”亚马逊创始人兼首席执行官杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）表示，“在这样的时代，提供行业领先的薪酬和良好的医疗保护服务，包括对初级和一线员工，更加有意义。我们为能够在今年创造了 40 多万个工作岗位而感到自豪。我们看到，比以往更多的消费者在购买节日礼物，这一迹象表明，今年的年末节日季节将会呈现一个前所未有的好景象。为了迎接这个即将到来的年末节日季节，我们的员工以及全球的销售合作伙伴一直在忙着做准备，我向他们表示感谢。”

股价变动

当地时间周四在纳斯达克证券交易所，亚马逊股价上涨 48.23 美元，报收于 3211.01 美元，涨幅 1.52%。当天盘后交易中，该公司股价下跌 64.01 美元，每股跌至 3147.00 美元，跌幅 1.99%。