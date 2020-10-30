库克：疫情让美国用户更多使用非接触式支付

10 月 30 日上午消息，在今天的 2020 年第四季度财报电话会议上，苹果首席执行官蒂姆 · 库克（Tim Cook）被问及苹果的支付服务相关问题。他说，由于新冠疫情，非接触式支付的使用在美国可能会有所增长。

库克的这个答复，实际跟美国的支付习惯有关。此前美国用户更习惯在购物或餐饮结算时候将信用卡交给服务员，结账后再收回钱包里。但疫情显然让人们不想再做这种接触，所以 Apple Pay 这种非接触式支付（也就是 NFC 刷卡）的使用频率更高。

一些外媒认为，用过非接触式支付服务，人们就不会再回头了。美国一直在非接触式支付方面落后，这其实是人们习惯造成的。新冠会让美国用户改变习惯。

无论是苹果的 Apple Pay 还是谷歌的 Google Pay，或者信用卡 NFC 芯片接触，都属于非接触式支付（我国用户习惯的扫二维码也算这类）。库克当然只谈到了自家服务，他表示，苹果对支付服务充满热情。Apple Card 做得很好，Apple Pay 做得特别好。

根据这份最新的财报显示，苹果公司第四财季总净营收为 646.98 亿美元，比去年同期的 640.40 亿美元增长 1%；净利润为 126.73 亿美元，比去年同期的 136.86 亿美元下降 8%。