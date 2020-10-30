库克谈 iPhone 12 供应紧张问题：正努力解决，无法预计结束时间

10 月 30 日早间消息，在苹果公司与投资者和分析师进行的 2020 年第四季度财报电话会议上，苹果公司 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）谈到了困扰 iPhone，iPad，Apple Watch 和 Mac 供应紧张的问题。库克表示，苹果公司正认真努力的解决供应链问题。

目前，由于需求量很大，iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 都出现了延期交货的情况，这种情况预计还将持续一段时间。此外，苹果的供应链还要身兼两职，因为 iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 马上也要上市了。

在今天的财报电话会议上，库克被问到，假日季马上到来，苹果公司正在为供应链做哪些准备？

库克表示：如果你看看 iPhone，就知道现在供应链确实压力很大，不过这是开售前期阶段，并不意外。目前还没有接受 iPhone 12 mini 和 Pro Max 的订单，所以 mini 和 Pro Max 供应是否受到影响还不好说。库克随后谈到了 Mac、iPad 以及 Apple Watch 的供货问题，原因就是供应链受限。

目前还有很多领域是苹果关注的重点，苹果正在非常努力地工作，以尽快补救这些问题。但还无法预估什么时候能摆脱这种情况。库克表示。

苹果在整个 2020 年都面临着 iPad 和 Mac 产品线的供应问题，这可能是由于学校和企业转向远程学习和远程工作而导致需求增加。苹果还在 2020 年全年推出了新的 Mac 和 iPad 型号，这也一定程度上给供应链增加了负担。

另外苹果配件也面临着供应紧张的问题，一些产品如 Apple Watch 编织表带已经推迟到大多数美国购物者的重大节日之后。iPhone 12 的 MagSafe 配件供应也有限。

iPhone 12 mini 和 iPhone 12 Pro Max 将于北京时间 11 月 6 日星期五晚上 21 点开始预购，11 月 13 日正式发售。