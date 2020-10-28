拼多多百亿补贴双 11 来了：买 iPhone 11 送 AirPods 2

IT之家10月28日消息 出于节省包装材料和减少对环境影响的考虑，苹果新款 iPhone 的包装盒中取消了附赠电源适配器和 EarPods 耳机，以后所有 ‌iPhone ‌型号都只将配有 USB-C to Lightning 电线。10 月 28 日 20:00 到 10 月 30 日，拼多多将正式上线 iPhone 11 简配版补贴专场，64G 券前价 4559 元 ，领券 260 元，到手价 4299 元，还送 AirPods 2 耳机，性价比极高。

IT之家了解到，iPhone 11 是苹果公司于北京时间 2019 年 9 月 11 日凌晨 1 点在史蒂夫 · 乔布斯剧院发布的 iPhone 手机，起售价格 5499 元。iPhone 11 采用了 6.1 英寸 LCD 屏，支持 P3 广色域；配备后置双摄像头，加入了全新的夜景模式，可以在暗光下拍摄出出色亮度和纯净度的照片；搭载了 A13 仿生处理器，A13 仿生的运行方式高效节能，电池续航可以更久。

需要注意的是，新上线的 iPhone 11 简配版不再随附电源适配器和 EarPods，包装盒内随附一根 USB-C 转闪电连接线，可支持快速充电，并兼容 USB-C 电源适配器和电脑端口。

苹果 iPhone11 简配版拼多多补贴专场于 10 月 28 日 20:00 开始，64GB 手价 4299 元，送 AirPods 2 耳机，点此前往。

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