字节跳动在美大量租用数据中心，遵守美政府数据主权要求

北京时间 10 月 24 日消息，一名不具名消息人士向 Business Insider 报料，今年上半年，字节跳动达成三起交易，在弗吉尼亚州北部租用了能耗达 53 兆瓦的数据中心。

分析师称，能耗如此大的数据中心，可以容纳数十万台服务器，占地面积可达数十万平方英尺。

据悉，字节跳动 2019 年租用了能耗达 9 兆瓦的数据中心，成为弗吉尼亚州北部地区最大的十家 “租户”之一。这些数据中心位于弗吉尼亚州阿什本附近，亚马逊、甲骨文都在该地区建有数据中心。

分析师向 Business Insider 表示，租用如此大规模的数据中心是字节跳动的一个大动作，似乎表明它有意在美国建立数据存储 “基地”。字节跳动的这一投资，正值 TikTok 在美国的未来面临很大的不确定性之际。

IDC 分析师詹尼弗 · 库克（Jennifer Cooke）向 Business Insider 表示，通过租用数据中心将美国用户数据存储在美国境内，字节跳动将遵守美国政府的数据主权要求。根据美国相关法律法规，美国公民的个人信息必须存储在美国境内。

美国联邦法院将在 11 月 4 日（总统大选后第一天）开庭，就是否叫停美国政府封杀 TikTok 的禁令做出裁定。

如果禁令得以实施，美国政府将禁止互联网托管服务提供商和内容分发网络与 TikTok 合作，取缔 TikTok 在美国开展业务。

迄今为止，TikTok 在美国的业务并未受到影响，仍然受到用户青睐。