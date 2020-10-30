库克：苹果大中华区表现不佳因九月没推新 iPhone

苹果周四公布的第四财季业绩略高于华尔街预期，但该公司没有为投资者提供截至 12 月底的当前财季的业绩指引。此外，上一财季的 iPhone 销售额同比下降了 20% 以上。苹果股价在周四盘后交易中跌超 4%。但库克表示，鉴于 5G、运营商促销和忠实用户等原因，他对 iPhone 12 的销售感到乐观，并表示 “初期数据确实非常好。”

苹果在中国的销售是一大不足。大中华区的销售额从去年的 111.3 亿美元下降至 79.5 亿美元，降幅超过 28%。

“新 iPhone 在中国的收入中占比较大，这也是整个季度下滑的原因。但是从新 iPhone 上市初期的情况来看，我们相信会在第一财季实现增长。”库克说。

蒂姆 · 库克、首席财务官卢卡 · 马斯特里（Luca Maestri）和投资者关系（高级）总监 Nancy Paxton 参加了苹果的第四财季电话会议并回答了分析师提问。库克在电话会议中表示，九月的两个星期没有销售新款 iPhone，造成了销售表现并不理想。

以下为电话会议摘要：

CrossResearch 分析师香农 · 克洛斯（Shannon Cross）：谢谢接受提问。能否请你详细地说说中国的情况？卢卡 · 马斯特里刚才提到在各地区的服务。但是你能否谈谈，苹果在中国的趋势？

蒂姆 · 库克：谢谢香农。如果你观察中国和上季度情况的话，我会一并解释一下上季度和这季度的情况。上季度，我们看到，我们的非 iPhone 业务在整个季度呈现了两位数的强劲增长。对于 iPhone，你需要分为两部分看待。第一是九月中旬以前，这是往年我们发布 iPhone 的时间节点，也是消费者需求推动 iPhone 数据增长的时候。

当然，9 月的最后两个星期没有新的 iPhone 出货，导致数据总体上不如人意。