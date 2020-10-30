苹果 Apple Pay 正式上线燕赵通卡（交通联合）：限时免费开卡，iPhone/Apple Watch 可用

IT之家10月30日消息 苹果现已在 Apple Pay 上线了燕赵通卡（交通联合），限时免费开卡，可用于搭乘公共交通，最低充值金额 10 元。
根据此前上线的交通卡来看，燕赵通卡（交通联合）应同样需要 iOS 14 及以上系统版本、watchOS 7 系统或更新机型。
Apple Pay 页面显示，燕赵通卡是京津冀互通卡，版面具备 “交通联合”标识。
IT之家了解到，目前，苹果 Apple Pay 已经上线了上海交通卡、京津冀互联互通卡、厦门 e 卡通、天津互联互通城市卡、岭南通 · 羊城通、江苏一卡通 · 苏州、深圳通、长沙潇湘卡等。
在 iPhone 和 Apple Watch 中创建交通卡
iPhone
打开 iPhone 上 “钱包” App。
请点右上角的 “+” 之后点击 “扫描或添加卡”。
选择你要添加的交通卡名称，并选择将要给卡片充值的数额，请点 “添加”。
按照屏幕上面的指示完成在 iPhone 上添加交通卡的步骤。
Apple Watch
打开 iPhone 上 Apple Watch App，下拉后看到并点击 “钱包与 Apple Pay”。
轻点 “添加卡片” 后点击 “继续”。
按照屏幕上面的指示完成在 Apple Watch 上添加交通卡的步骤。