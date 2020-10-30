苹果三款神秘 Mac 现身 macOS Big Sur 11.0.1 beta

IT之家10月30日消息 昨日，苹果面向开发人员发布了 macOS Big Sur 11.0.1 的第一个测试版本。据外媒 9to5Mac 报道，除错误修复、性能改进及新壁纸外（具体参考IT之家文章《苹果 macOS Big Sur 11.0.1 内置原生壁纸下载、赏析（40P）》），更新中还包含三款未发布的 Mac。

在 macOS 的 / System/Library 文件夹中，苹果用各种捆绑文件来识别不同的 Mac 机型。例如，存在与 16 英寸 MacBook Pro、2020 年 13 英寸 MacBook Pro 和 2020 年 27 英寸 iMac 相关的文件。实际上，这些文件是新款 16 英寸 MacBook Pro 即将在 2019 年面世的早期迹象之一。

在 macOS Big Sur 11.0.1 Beta1 中，有两个全新的文件提到了两款未发布的 Mac。在 macOS 11 Big Sur 的第十个测试版本中还存在另一个文件，但直到现在它才被注意到。仅在 macOS Big Sur 中存在的新文件是：

MacHardwareTypes-2020f.bundle

MacHardwareTypes-2020g.bundle

MacHardwareTypes-2020h.bundle

9to5Mac 指出，MacHardwareTypes-2019f.bundle 和 MacHardwareTypes-2020d.bundle 文件表示 16 英寸 MacBook Pro，MacHardwareTypes-2020a.bundle 用于 2020 MacBook Air，其他文件则引用的是 2020 iMac 和 2020 13 英寸 MacBook Pro。但新文件所代表的 Mac 信息目前还无法确定。

▲ 图源：9to5Mac