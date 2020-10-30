腾讯股价创下新高，但无法帮助恒生指数走出低谷

据报道，腾讯控股有限公司的股票和香港股市基准指数出现了完全相反的情况。虽然腾讯公司的股价在本周出现了反弹，并且创下了历史新高，但是恒生指数的表现却依然低迷。

腾讯是港股权重最高的股票之一，但恒生指数和该股的关联度正在接近五年低点。这家科技巨头的股价今年上涨了 61%，形成巨大的反差的是，其恒生指数暴跌 13%。

大规模的资金南向流入，以及投资者等待蚂蚁集团上市时对金融科技企业的潜在重估，在本周四刺激了腾讯股价的反弹。在此期间，腾讯股价大涨近 8%，突破 600 港元，该公司市值提升至 5.76 万亿港元。但在周五的早盘交易中，腾讯股价在涨跌之间波动。

据悉，腾讯将于 11 月 12 日发布其第三季度财报。在此之前，中国内地投资人纷纷买入腾讯股票。交易所数据显示，本周腾讯股票连续三天获得南下资金净买入，流入资金高达 110 亿港元。据估计，腾讯净利润将从上季度的 37% 增长到 46%。

有券商认为，蚂蚁集团 3150 亿美元的估值，提振了腾讯股价近期的表现。作为中国移动支付市场上的两大巨头，蚂蚁的上市很可能引发投资人对腾讯微信支付的价值重估，毕竟微信支付是腾讯的旗舰移动支付平台。

本周二，麦格理（Macquarie）分析师 Han Joon Kim 在一份报告中表示：“腾讯在支付方面比蚂蚁的利润率更高。在扩大支付业务方面，腾讯在战略上更加自如。”Kim 表示，到 2022 年，微信支付的价值可能会高达 3460 亿美元，因此，他将对腾讯设定的目标价格提升到了 815 港元。