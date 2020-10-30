5G 已来，4G 流量还有多大增长空间

工业和信息化部公布的《2020 年前三季度通信业经济运行情况》显示，今年前三季度，手机上网的流量达到 1127 亿 GB，同比增长 27.6%。虽然流量还在增长中，但是增速与往年相比已经不可同日而语。虽然有边际效应递减的规律摆在前面，但是在 5G 也已入场的情况下，4G 流量还有多大的增长空间？

一、4G 用户渗透率还在提升中

来自工业和信息化部的数据显示，截至 9 月末，我国移动电话用户总数达 16 亿户，其中 4G 用户数为 12.93 亿户，同比增长 2.3%，在移动电话用户总数中占比为 80.8%，占比较上年末提高 0.7 个百分点。

相较于 4G 早期用户渗透率的飙升，此时的用户渗透率虽然增长较慢，但是仍然保持了正向增长态势。在 2G 和 3G 面临大规模退网的情况下，未来 4G 用户渗透率还有进一步提高的空间。

如何加快 4G 用户渗透率的提升？除了加快 2G 和 3G 退网步伐之外，运营商还应该借助 4G 终端去库存的有利实际，加大 4G 低端手机的补贴力度，而且要特别针对村镇等欠发达地区的存量 2G 用户开展向 4G 网络的迁移工作。

在继续推广低端 4G 终端的同时，运营商也要有针对性低推广低价 4G 流量套餐，而且要针对村镇用户不易进行地域流动的特性，推广限制在特定县域或者特定基站下的流量套餐，如此既可以提高村镇低流量基站的网络利用率，而且还加速了村镇的信息化建设。

二、手机上网用户渗透率还在提升

工业和信息化部通报的数据显示，至今年 9 月末，三家基础电信企业发展手机上网用户数达 13.36 亿户，对移动电话用户的渗透率为 83.5%，较上年末提升 1.3 个百分点。在长时间徘徊之外，手机上网渗透率开始了新一轮提升。

数据显示，我国的手机上网用户规模出现了新高，到 9 月末总量已经高达 13.4 亿户，相较去年同期增长了 4000 万户。而且相对于全部 16 亿的手机用户来说，未来的增量空间还有 2.6 亿，这个规模远超全球绝大多数国家的人口总量。

考虑到双卡甚至多卡用户的占比较高，未来手机上网用户规模和渗透率的提升难度会越来越大。这其中需要 4G 用户渗透率提升的带动，特别是 4G 等智能终端的加速普及，尤其向村镇等下沉市场的延伸。

对运营商来说，提升手机上网用户渗透率应该采用更精准的方法，也就是要重点向 “两头延伸”，一个是老年人，另外一个就是中小学生。相对于老年人群体，中小学生的上网需求和能力会更强。也就是说，需要花费更多资源挖掘老人年群体的上网需要。

三、固定电话还有待进一步替换

最新的数据显示，今年前 9 个月，我国的固定电话用户净减 785 万户，同比增长 - 4.5%，客户规模仍有 1.83 亿户，这个规模还是相当可观。虽然固定电话用户大都属于宽带用户，但是其中仍有不少单纯的固定电话用户。

在村镇地区和城市老年人群体中，固定电话的占有率较高。如何将这些用户迁转为移动电话用户甚至 4G 用户，对运营商来说，是需要重点思考的问题。毕竟精准营销的前提是找到潜在的营销对象。

无论是通过渠道酬金杠杆还是员工计件薪酬激励，加大存量固定电话用户的迁转，哪怕学习 3G 时期通过 3G 无线座机替换固定电话的方式也好，对中国联通、中国电信和整个通信行业来说，这种替换意义都非常重大。

四、宽带的带动效应不应被忽视

今年以来，三大运营商持续加大在宽带领域的建设和发展力度。工业和信息化部的数据显示，今年 1-9 月份，我国宽带用户净增 2682 万户，其中城市和农村宽带用户分别净增 2287 万户和 396 万户，同比分别增长 6.4% 和 4.4%。

运营商的宽带用户发展经验显示，无论是从移动用户向宽带用户延伸，还是从宽带用户向移动用户延伸扩展，通过固移融合，可以实现用户发展的目标。如此以来，在宽带网络不断向村镇延伸的过程中，通过宽带发展智能手机用户也就是顺水推舟的必然选择。

通过宽带在村镇地区的普及，进一步扩大智能手机的普及率，哪怕这些用户暂时不适用 4G 上网，只要能够拓展到用户，只要能够有助于培育用户的上网习惯，那么这些用户转化为手机上网用户的可能性就只是时间问题。

五、亟需因地制宜设计上网套餐

在新基建等国家战略推动下，运营商持续加大了对 5G 网络的建设投入，相较而言用于 4G 网络的投资必然将受到各种条件制约。如何发挥现有 4G 网络的价值，如何最大限度变现 4G 网络，就需要有针对性地设计套餐。

针对村镇地区区域流动性较低的用户，尤其低流量基站下的用户，设计并推广有家园属性的上网套餐。通过捆绑低流量基站的方式，让不敢手机上网的用户敢于上网、让不用 4G 上网的用户愿意用 4G 网络上网。

当前，运营商在 4G 网络拆闲补忙方面做得比较深入，虽然有有利于解决高流量基站的载荷问题，但是在利用特定套餐刺激低流量基站效益提升方面还存在较多的不足。如何围绕基站营销以刺激流量增长，需要运营商投入资源运作。

5G 的前景虽然美好，但是其关注点主要在 2B 领域，对于个人用户的潜能仍不明确。在 4G 与 5G 长期共存的情况下，特别是在我国 4G 网络覆盖率如此之高的情况下，4G 运营不能有丝毫的放松。5G 来了，但是距离赚钱、距离盈利还有非常大的距离。在 5G 当不了家的现状面前，4G 运营也不能少而且也不可少。因此，持续做好 4G 运营的思想不应出现任何松懈！