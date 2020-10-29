百度地图手机版首支持中国移动 “5G + 北斗高精定位”系统

IT之家 10 月 29 日消息 近日，中国移动在 5G 自动驾驶峰会上发布全球最大的 “5G + 北斗高精定位”系统，将通过 5G 网络实时提供亚米级、厘米级、毫米级高精度定位服务，构建全天候、全天时、全地理的精准时空服务体系。百度地图作表示，率先与中国移动达成深度合作，接入 “5G + 北斗高精定位”系统，成为业内首家支持中国移动消费级手机精准定位系统的地图厂商，将为主流品牌智能手机用户带来高精度车道级导航服务。

中国移动发布的 “5G+北斗高精定位”系统使用 5G 网络赋能定位业务，在定位信号稳定性、定位信号传输速度、初始定位速度、定位信号发射源部署能力等多个维度全面提升了定位可用性，能有力保障车道级导航、室内导航、自动驾驶、自动泊车等高精度定位场景的实现。

IT之家了解到，在 “5G+北斗高精定位”系统应用下，百度地图车道级导航将在用户驾车过程中更精细化的展现复杂路口、特殊标线或特殊车道场景，高度还原驾驶环境，降低导航理解难度，引导用户驶入最佳车道。与此同时，为解决主辅路判断不清晰、路口偏航纠错不及时的痛点，百度地图车道级导航还实现对驾车用户在匝道、主辅路场景下偏航行为的秒级纠偏和精准诱导，最大限度保障导航的准确性、及时性、安全性。此外，百度地图还推出车道级实时路况功能，将基于更细粒度的实时路况为用户出行决策提供有效参考，目前该功能已覆盖全国绝大多数高速道路和城市道路。

在 “5G+北斗高精定位”系统的加持下，百度地图升级版车道级导航即将覆盖广州、深圳、苏州、重庆、杭州五所城市，未来还将在全国范围内持续拓展落地。