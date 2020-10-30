百度副总裁景鲲细解：小度为何分拆甚至要独立上市

“小度在成长过程中需要集团很多的支持，但同时它也要慢慢独立，慢慢长大，慢慢把独立的价值让大家看到，甚至在国内争取上市，这是这件事情背后的初衷。” 昨日，在接受网易科技等媒体采访时，百度副总裁、智能生活事业群（SLG）总经理景鲲罕见谈及了小度分拆的原因。

9 月 30 日，百度宣布旗下智能生活事业群组业务（即 “小度科技”）完成了独立融资协议的签署，本轮融资由百度资本及 CPE（中信产业基金）战略领投，IDG 资本跟投。小度科技此次融资后，投后估值达约 200 亿元。

景鲲还透露了小度分拆独立前后的具体细节，“最开始我们觉得说，不用考虑这个事情，但期间不断得到市场的反馈，各种人来找你问（分拆独立）这样的问题，到某一个时间点觉得好像说得挺对。” “小度独立更多是资本的操作，我们做事的路径和心态没有发生太多变化，但是资本相对独立同时价值更加外现，是这样的一个变化。”

谈及未来资本运作的下一计划，景鲲直言，希望未来当然是有独立的发展路径，希望对中国市场有更大的贡献。

以下是网易科技等媒体与百度副总裁景鲲对话实录，在不改动原意的基础上有所删改：

一、“我们还是百度很重要的一部分”

问题：什么时间开始考虑在百度体内让小度科技第一个独立融资，独立的原因是什么？

景鲲：其实思考有一段时间了，小度这样一个创新业务在百度集团体内已经孵化了一段时间，从 2016 年成立独立事业部，到 2017 年在美国发布一些产品，一步一步从事业部变成事业群组，整个运营和团队已经变得比较成熟了。

小度本身是一款 C 端的产品，用户感知比较明确，大家能想象到说类似像小度这样的公司是什么样的，脑海里面相对边界比较清晰和独立。就像很多公司业务独立拆出来的时候，都要对用户来讲边界清晰一点，这样能够看到它的独立价值，所以小度在独立运营过程中相对来讲各个方面是比较 ready 的。

很多创新业务都是集团一步一步孵化，走向创新，走向更大市场，然后被独立之后价值更多能看到，在科技行业里面这是比较成体系的一种操作和思路。

问题：这个 ready 和您提到的成熟判断标准是什么？

景鲲：首先是业务边界相对比较清楚，它的核心竞争力和价值比较明确，它的产品能够被用户广泛认知，同时它的品牌有一些独立的品牌价值，是一个多方面的因素的结合到一起之后的（结论）。

我们做到销量市场第一名已经很长一段时间了，用户、市场都会给我们各种各样的反馈，也有反馈说小度业务未来怎么发展？在蚂蚁没有上市之前，有很多人来问说，你们业务其实也还挺成熟的，现在国内政策也很好，是不是鼓励这种硬科技在国内发展？这些让我们觉得是不是应该考虑一下这件事情。

问题：所以是奔着上市去的？

景鲲：希望未来当然是有独立的发展路径，希望对中国市场有更大的贡献。

问题：小度独立分拆接受资本市场考验，内部怎么适应这种转变？

景鲲：小度独立其实更多是资本的操作。从我们做事的路径和大家的心态，继续工作的方式都没有发生太多的变化。举个例子，我依然是百度副总裁，依然服务百度集团，我们依然在百度科技园工作，依然在百度科技园吃饭，从身体来讲我们还是百度很重要的一部分。

更多在于资本结构上的变化，引入了外部股东，同时外部资本给我们更对判断和视角，帮助我们做得更好，资本相对独立同时价值更加外现，是这样一个变化。说实话，这件事在我们团队中并没有那么大感知，但是对外部资本市场而言变化很剧烈，所以这对我们目前动作并不会产生什么影响。我们原来属于集团一部分，现在也是集团的一部分。

问题：独立分拆后，尤其在营收方面，投资方有没有提出更高的要求？

景鲲：从原来到现在，我觉得这种考核的压力丝毫没有减弱，不能说资本市场对你的要求更高了，我们原来内部要求也挺高的，对用户量、渗透率、用户使用产品黏性，有各种各样方面的指标的要求。

我个人觉得，其实这次参与我们的股东有三家，像百度、中信产业基金和 IDG 都是很知名的背景很雄厚的投资机构，大家看到的是更长期的发展，不是为了短期让你收入做到什么样的地步。就像蚂蚁似的，如果它就是一个很长期的事情，可能大家更多的信心会交给这个团队，把长期的事情做好。我跟我们团队说最重要的是把产品做好，把产品做对，真正解决用户的问题，其他都不是太大问题。你短期吸收很多东西，过多追求收入增加，短期可以看到，但是对长期发展没有意义。我们也不希望小度独立之后，就变得一下子要怎么样，还是在原来固有的发展路径上慢慢地发展前景和迭代。

问题：我们一直软件比较强，但现在出现了硬件方面跟不上软件的迭代和产量需求状况，独立融资后，小度会考虑自建更灵活的硬件设施吗？

景鲲：现在的硬件团队已经是我们自建的硬件团队了，有百人规模了，像智能屏和智能耳机都是我们团队自己研发的。

但是有时候是没有办法抗衡一个行业规律的，硬件本身，就像我们看到苹果的一些设备和华为的设备一样，当它有很多需求的时候，产能就是需要一个时间段，需要积累，有的时候你要它加快很可能质量就控制不住，所以需要找到平衡。我们当然也希望对市场的判断以后越来越准，也能够做得越来越好。

二、小度未来破圈速度将提速

问题：您提到过小度耳机销量火爆背后，也给团队带来了产能的问题。现在产能缺口有多大，解决产能关键问题在哪里？继续扩大产能会不会带来资金上的压力？

景鲲：产能上的主要挑战在于我们这个产品的质量要求比较高。一个小耳机，整个生产线要上百名工人，我们对它要求很高的情况下，就会让整个耳机生产速度没有那么快速的扩展。当我们新增加一道产线的时候，它不是像软件服务快速就升级，而是需要生产模具和招聘工人，过程比较长，所以我们确实压力比较大，怎么能够把产能更快速的提升上来。

在这个过程中，当然会带来资金上的压力。但是我们也看到很多新品通过这样的策略，能够更快的打开市场，更快的让用户所接受。尤其是硬件上规模之后，可以逐渐通过规模优势把成本逐渐降下来，找到一个平衡点。很多东西成本降下来就是由于规模的扩张和产业链的扩张加速成本下降，智能音箱我们看到了这样一个规律，智能耳机我们也会看到这样的（规律）存在，通过规模把成本压低，进而找到平衡。

问题：从今天推出的 X10 来看，我们能够感受到，小度科技在运营、研发、设计等方面的投入都在提升，拥有了能多的 “弹药”，这是不是也会跟独立融资有一定的关系？

景鲲：就像我们提出的一屋一屏的概念，这是我们的愿景，相信未来世界一定每个屋子会有一个屏幕，屏幕会无处不在，用户对信息和娱乐的需求无时无地无刻都在产生，这样一个需求的爆发孕育着巨大的市场机会。

但要布局这样的市场机会，就需要资本加持，我们需要更多的弹药面向市场推出价格更低的产品，所以我们现在 AIR 降低到 169 元，补贴很多钱，但它将接触更多的用户。通过资本的加持，才能让产品破圈和提速，给我们更多的弹药和资源，有更多的决策权，能够让我们砸在这些地方。

问题：在产品线的探索上小度科技有什么规律？背后有什么逻辑？

景鲲：未来我们破圈的速度会提速。一方面我们会通过同样品类价格区间的拓展来进行提速；另一方面是通过产品线的丰富来进行提速。

我们在产品线上考虑更多的是，第一个会从小度助手能力角度来讲，究竟小度助手适合什么样的产品，同时它跟什么样的产品结合之后能够提供差异化的价值，我们希望所有产品都能够提供差异化价值，通过技术投入能够让用户喜欢上这一款产品，得到不一样的体验，补贴、打价格战这种跟我们初衷相背离。

从语音交互和 AI 能力差异化角度来讲，耳机的破圈，我们觉得这样一个设备规模很大，同时它唯一交互的方式就是通过语音交互，在这里面我们应该有很大的空间把体验做更好，所以未来新品扩展也会从这个角度出发。

问题：你给小度定位，会偏向于产品为中心，还是技术服务或者其他的？

景鲲：我们希望成为无处不在的小度助手，不仅能够为我们自己服务，第三方的硬件能够触达。我们愿意把功能开放给第三方平台，已经有平台跟我们沟通，这是一个特别好的路径，也是我们未来产品的布局，除了我们自己的产品之外，也希望把能力输出给更多合作伙伴。

问题：想问新公司成立之后的战略，核心是您刚提到的一屋一屏吗？未来更大的想象空间在哪里？

景鲲：我是对未来的一屋一屏非常自信的。一方面是我们可能有点理想化，第二是我看到更多数据来印证，智能音箱和智能屏的出货量非常大。我们发现计算机与人最好的沟通方式是通过屏幕，人是通过说话来输出信息，计算机最好的输出方式是依托屏幕。就像由于抖音和快手这样新服务的产生，视频体验比原来两三年前更多了，而且这其实是不可逆转的趋势。

从这个角度来讲，屏幕就是一个很自然的跟计算机交互的介质，人的需求逐渐增加，屏幕的需求也会逐渐增加，它会在各种场景里面出现，这是我们判断的未来趋势。我们会更加有决心，资源会更加有倾向性，因为我们已经是整个全世界出货量最大的智能屏，我们决心会更大，未来市场会往这方面来走。