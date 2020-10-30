十代酷睿专属，技嘉 Z490 AORUS 主板 PRO AX 开箱体验

一、说在前面：

Intel 第十代酷睿处理器刚刚发布的时候我没有抢先购买，而是等待了几个月后才最终入手，虽然没能尝鲜，但是等来了好价，最终 2569 入手了 i7-10700K 处理器，还是盒装，相比首发价的 3299 元，便宜了将近 700 元的样子，等等党还是胜利了。处理器有了，接下来就是选择主板，果断选择 Z490 系列，处于品质，价格和口碑，我最终入手了这款技嘉 Z490 AROUS PRO AX ，这是一款技嘉为十代酷睿精心打造的旗舰主板，在做工用料相当豪华，无论是供电、内存性能、散热还是外观 RGB 甚至是 BIOS 等方方面面都进行了强化，在 2K 价位中，竞争力也是很强的，作为今天的主角，究竟好不好，还是让我们体验完再说吧。

二、开箱与细节：

我们首先来看下这款技嘉 Z490 AROUS PRO AX 的包装方面，首先包装盒为彩印设计，封面有着技嘉雕头的 LOGO ，这个包装设计我看其他型号的主板也在使用，这就属于他们家族式的设计了，辨识度还是非常高的，除此之外，主板的型号橙色字体也格外的显眼。

包装盒的背面，则详细介绍了这款主板的相关卖点，以及它的基本参数，笔者大体看了非常的详细。主要包括了 12+1 项供电，支持 PCI-E 4.0 ，支持 Q-Flash Plus 无 CPU BIOS 刷新技术，支持 WiFi 6 ，拥有 3 个 M.2 卡槽等等。

打开包装，再来看下它都附带了哪些配件，除了主板本体之外，还为用户附带了：2 条 SATA 数据线，2 条专用温控线，1 个外置 WiFi 天线，1 个快速跳线连接器和 1 个 5V RGB 延长线。再就是相关的说明书，保修卡，以及驱动光盘了。这年头驱动光盘已经越来越失去它存在意义，很多厂家直接就去掉了，毕竟现在有光驱的主机不多见了。

简单介绍完这款技嘉 Z490 AROUS PRO AX 主板的开箱，我们接下来就来看下它的细节，用料和设计。这款主板从它的尺寸来看这是一款标准的 ATX 规格的主板，它采用了纯黑化的 PCB 板，整合了最新的散热设计。内存， PCI-E 插槽都有钢铁护甲保护，此外 3 个 M.2 SSD 卡槽，其中 2 个有散热片。这样全面的散热设计，可以更好的保证这块主板，以及其它硬件在高负载下也能持续运行，保障系统性能。

我们首先来看下它的供电部分，可以说是相当豪华了，采用了 12+1 相的数字供电设计，并且采用 60A 供电晶体管用料。这 12 相供属于原生直连的，由 PWM 主控 ISL69269 控制。每相供电配备一个 SiC620A DrMOS ，单颗最大输出 60A 电流，因此技嘉 Z490 AORUS PRO AX 主板理论上也是能够给 CPU 输出超过 700W 的功率。

此外，1 相核显供电的用料也和 CPU 核心供电相同，而它的控制器则是 RAA229001 ，这颗 8 相的 PWM 控制器还控制着 CPU IO 和 SA 供电 。 CPU 供电接口则采用了 4+8pin 设计，也是为了更好满足十代酷睿桌面处理器强劲的电量需求，比如 i9-10900K 这样的性能巨兽。









主板采用第二代堆栈式鳍片散热器，新的设计有一个特殊的二级结构，使流经鳍片的气流可以从鳍片的前缘进入，然后由其他百叶窗和鳍片引导，这种设计可以极大的提高热量传输性能，并配备更粗的 8mm 直径直触式热管强化供电散热，采用新的制造工艺，缩小热管与散热器之间的间隙，大大的提高了热传输效率。









由于十代酷睿 CPU 升级了接口，不再是原来的 LGA115X ，而是直接把针脚加到了 LGA1200 ，这也是 Z490 主板的一个重要的特性。在我看来这次接口的升级，跟之前的 LGA115X 没什么太大的变化，只是将原先没有针脚的地方给利用起来了。从主板的背面可以看到，CPU 位置全部是钽电容，而且是真正的钽电容，不是松下铝高聚合物电容冒充的那种。

在 CPU 安装位的右侧，则是它的内存插槽位置，配置了四条插槽，每一条都进行了钢铁护甲的加固设计，单根内存最高支持 32GB。据了解四根内存插槽支持 XMP 频率超过 5000Mhz 的内存。





卸下散热器之后主板的样子，第一个 M.2 接口是支持 M.2 2280 规格的，第二第三个则支持 M.2 22110 的 SSD 。

主板上有三个 PCI-E x16 接口，可以看到有两个是做了钢铁护甲，还有是一个没有的，它们在功能上面还是有着很大区别的。其中 2 个有钢铁护甲的则是由 CPU 提供的，可工作在 PCI-E 3.0 x16 或 x8+x8 模式，此外这些插槽是支持 PCI-E 4.0 的，但需要 CPU 的支持。

而没有钢铁护甲的插槽，则是 PCH 提供的 PCI-E 3.0 x4，此外两个 PCI-E 3.0 x1 也是 PCH 提供的。

再来看下音频部分，位于主板的左下角位置，独立分区设计，我们可以看到物理物理隔断线，这样可以保证音频不受干扰。采用的是螃蟹（Realtek）的 ALC1220 音效芯片，支持环绕声和 DSD ，提供 120dB 高信噪比，并集成 & nbsp; Smart Headphone Amp 技术，可自动检测耳机的阻抗值，避免音量过低或失真。还配置了尼吉康电容和技嘉自家的发烧级音频电容，最大程度的满足用户对音频的极致需求。

技嘉全线 Z490 主板都支持 Q-Flash Plus 功能，主板底部设计了一个专用的 Q-Flash Plus 按键，配合背板 I/O 那个对应的 USB 接口就可以实现在不安装 CPU 内存的情况下进行 BIOS 更新，简单方便。这样用户也再也不用担心升级主板 BIOS 时出现错误导致主板变砖了。此外，在主板的右下角还配置了一个简易的 DeBug LED ，可以快速地找到故障原因所在。

现在流行 RGB ，像这样高端的主板也是配置了足够的接口，在主板右上角和底部都留了一组 12V RGB 和 5V ARGB 灯光接口，这样总共 4 个灯带扩展口，可以满足各种 RGB 设备的扩展了。这款主板还支持灯效同步的功能，需要搭配配套的 RGB Fusion 软件来控制。



三、主板 BIOS 介绍：

再来看下主板的 BIOS 方面，可以看到全新设计的界面整体风格非常简约，默认是简约模式，界面显示了 CPU 的频率，内存信息，存储信息等，在这里还能一键开启 X.M.P 功能，让内存自动超频，对于小白来说非常实用。当然还有更高阶的高级模式，适合资深的老司机来使用。

Smart Fan 5 这里除了可以看到各个风扇的 PWM 设置，以及主板各个温度传感器的数据。我是用的是 240 的水排，看来待机温度还是有点点高。

Tweaker 菜单，这里都是关于超频的一些设置，如果没有一点超频基础的同学，还是不要去轻易尝试，加倍频，加电压的搞不好就会导致电脑蓝屏，启动不起来。

好在这款有自动超频的功能，预设的就是主板的默认模式。笔者体验了一下， Gaming Profile 可以把 CPU 的最大睿频频率加 100MHz ，而 Advanced Profile 则可以把最大睿频频率加 300MHz ，当然要想超频成功率高，配置一款好的散热器是必然的。

在设置选项卡中，技嘉 Z490 AORUS PRO AX 提供了平台电力管理、 IO 接口管理、杂项设置、风扇设定等选项，用户可以根据自己的实际需求调整相关设置，其中包含 LED 灯光、RAID 等常见设置。

系统信息展示设备基本硬件信息，而启动设置则和我们紧密相关，现在主机几乎都不带光驱了，使用 U 盘装系统必须要进入启动选项进行设置。而如今设备启动基本上都在 UEFI 之上，所以在新设备使用前一定要开启 CSM 支持选项，并开启 UEFI 支持，这样才可以顺利启动设备。

需要注意的是，技嘉 Z490 AORUS PRO AX 在 BIOS 模式下仅支持 FAT32 格式的 U 盘设备截图，如果是较大容量的 exFAT 格式则无法成功截图。只有 FAT32 格式的 U 盘才可以。

总结：

技嘉 Z490 AORUS PRO AX 作为 10 代酷睿的新搭档，不夸张的说，依然是高端主板的标杆，通过种种测试，可以看出它有着强大的功耗承受能力，而且对用电管理有着极强的控制力。供电部分的用料非常豪华，单处理器的 Vcore 供电就 12 相了，且均是 60A 的 DrMOS ，按照 1.4V 的电压来计算的话，最大理论供电功率非常夸张，应付 10700K 这颗 8 核心 16 线程的处理器毫无压力。

此外，这款技嘉 Z490 AORUS PRO AX 除了性能出色，用料豪华外，还有着丰富的 IO 接口拓展性和配置。散热方面也很全面，在主板的供电部分、南桥部分、M2 固态插槽部分，均能看到大面积的辅助散热片覆盖，保证了主板的散热性，散热好了，稳定性也提高了。

颜值方面这款主板也很高，在 IO 的护甲上面还配置了 RGB 灯效。它还搭载了 AX201 无线网卡，支持 Wifi 6，可以说该有的都有了，再加上不高的价格，在 Z490 主板中，可以说性价比非常高，预算富足的小伙伴们可以尽情的上车了。