《英雄联盟》S10 决赛宣传片：见证最终一战

IT之家10月30日消息 英雄联盟官方今日晚间放出了《英雄联盟》2020 全球总决赛决赛宣传片，配文：
自上次 LPL 和 LCK 会师决赛，已经过去了整整六年。在打出了全球总决赛历史级的表现后，Suning 希望将自己的名字载入史册；而在另一边，Damwon Gaming 则想要重铸 LCK 的昔日荣光。
谁才是 2020 全球总决赛冠军？北京时间 10 月 31 日下午六点，见证最终一战！
IT之家了解到，SN 战队将在 10 月 31 日晚的《英雄联盟》S10全球总决赛的决赛现场对阵 DWG 战队，届时将决定 S10 总决赛冠军奖杯的归属。
在过去的十年中，《英雄联盟》S赛决赛名单如下：
|年度
|决赛举办城市
|决赛
|比分
|亚军
|观众
|2011
|瑞典延雪平
|Fnatic
|2–1
|against All authority
|210,000
|2012
|美国洛杉矶
|Taipei Assassins
|3–1
|Azubu Frost
|1,100,000
|2013
|美国洛杉矶
|SK Telecom T1
|3–0
|Royal Club
|8,500,000
|2014
|韩国首尔
|Samsung Galaxy White
|3–1
|Star Horn Royal Club
|11,000,000
|2015
|德国柏林
|SK Telecom T1
|3–2
|KOO Tigers
|14,000,000
|2016
|美国洛杉矶
|SK Telecom T1
|3–2
|Samsung Galaxy
|14,700,000
|2017
|中国北京
|Samsung Galaxy
|3–0
|SK Telecom T1
|104,600,000
|2018
|韩国仁川
|Invictus Gaming
|3–0
|Fnatic
|205,348,063
|2019
|法国巴黎
|FunPlus Phoenix
|3–0
|G2 Esports
|未知
|2020
|中国上海
|待定
|待定
|待定
|待定
本次赛事将于明日在上海浦东足球场举行，作为有史以来规模最大的电竞赛事之一，现场仅有的 6312 个免费观赛席位，均已采取预约抽取的方式赠送给英雄联盟玩家，全部门票与玩家身份绑定并已完成实名验证，所谓 “黄牛票”均系伪造，警方也将对此展开溯源打击。
10月16日，首批 6312 名 2020 全球总决赛决赛现场免费观赛资格的幸运召唤师公布，大家可以到【掌上英雄联盟】查询资格！