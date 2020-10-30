《英雄联盟》S10 决赛宣传片：见证最终一战

IT之家10月30日消息 英雄联盟官方今日晚间放出了《英雄联盟》2020 全球总决赛决赛宣传片，配文：

自上次 LPL 和 LCK 会师决赛，已经过去了整整六年。在打出了全球总决赛历史级的表现后，Suning 希望将自己的名字载入史册；而在另一边，Damwon Gaming 则想要重铸 LCK 的昔日荣光。 谁才是 2020 全球总决赛冠军？北京时间 10 月 31 日下午六点，见证最终一战！







IT之家了解到，SN 战队将在 10 月 31 日晚的《英雄联盟》S10全球总决赛的决赛现场对阵 DWG 战队，届时将决定 S10 总决赛冠军奖杯的归属。

在过去的十年中，《英雄联盟》S赛决赛名单如下：

年度 决赛举办城市 决赛 比分 亚军 观众 2011 瑞典延雪平 Fnatic 2–1 against All authority 210,000 2012 美国洛杉矶 Taipei Assassins 3–1 Azubu Frost 1,100,000 2013 美国洛杉矶 SK Telecom T1 3–0 Royal Club 8,500,000 2014 韩国首尔 Samsung Galaxy White 3–1 Star Horn Royal Club 11,000,000 2015 德国柏林 SK Telecom T1 3–2 KOO Tigers 14,000,000 2016 美国洛杉矶 SK Telecom T1 3–2 Samsung Galaxy 14,700,000 2017 中国北京 Samsung Galaxy 3–0 SK Telecom T1 104,600,000 2018 韩国仁川 Invictus Gaming 3–0 Fnatic 205,348,063 2019 法国巴黎 FunPlus Phoenix 3–0 G2 Esports 未知 2020 中国上海 待定 待定 待定 待定

本次赛事将于明日在上海浦东足球场举行，作为有史以来规模最大的电竞赛事之一，现场仅有的 6312 个免费观赛席位，均已采取预约抽取的方式赠送给英雄联盟玩家，全部门票与玩家身份绑定并已完成实名验证，所谓 “黄牛票”均系伪造，警方也将对此展开溯源打击。

10月16日，首批 6312 名 2020 全球总决赛决赛现场免费观赛资格的幸运召唤师公布，大家可以到【掌上英雄联盟】查询资格！