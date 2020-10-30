首页
辣品
IT圈
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>电子竞技

《英雄联盟》S10 决赛宣传片：见证最终一战

2020/10/30 22:31:37 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家10月30日消息 英雄联盟官方今日晚间放出了《英雄联盟》2020 全球总决赛决赛宣传片，配文：

自上次 LPL 和 LCK 会师决赛，已经过去了整整六年。在打出了全球总决赛历史级的表现后，Suning 希望将自己的名字载入史册；而在另一边，Damwon Gaming 则想要重铸 LCK 的昔日荣光。

谁才是 2020 全球总决赛冠军？北京时间 10 月 31 日下午六点，见证最终一战！



IT之家了解到，SN 战队将在 10 月 31 日晚的《英雄联盟》S10全球总决赛的决赛现场对阵 DWG 战队，届时将决定 S10 总决赛冠军奖杯的归属。

在过去的十年中，《英雄联盟》S赛决赛名单如下：

年度决赛举办城市决赛比分亚军观众
2011瑞典延雪平Fnatic2–1against All authority210,000
2012美国洛杉矶Taipei Assassins3–1Azubu Frost1,100,000
2013美国洛杉矶SK Telecom T13–0Royal Club8,500,000
2014韩国首尔Samsung Galaxy White3–1Star Horn Royal Club11,000,000
2015德国柏林SK Telecom T13–2KOO Tigers14,000,000
2016美国洛杉矶SK Telecom T13–2Samsung Galaxy14,700,000
2017中国北京Samsung Galaxy3–0SK Telecom T1104,600,000
2018 韩国仁川Invictus Gaming3–0Fnatic205,348,063
2019法国巴黎FunPlus Phoenix3–0G2 Esports未知
2020中国上海待定待定待定待定

本次赛事将于明日在上海浦东足球场举行，作为有史以来规模最大的电竞赛事之一，现场仅有的 6312 个免费观赛席位，均已采取预约抽取的方式赠送给英雄联盟玩家，全部门票与玩家身份绑定并已完成实名验证，所谓 “黄牛票”均系伪造，警方也将对此展开溯源打击。

10月16日，首批 6312 名 2020 全球总决赛决赛现场免费观赛资格的幸运召唤师公布，大家可以到【掌上英雄联盟】查询资格！

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英雄联盟

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛） 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用