所有黄牛票都是假的：英雄联盟 S10 总决赛将至，6312 名观众完成实名验证

IT之家10月29日消息 经过激烈角逐，中国战队 SN 与韩国战队 DWG 晋级 2020 英雄联盟全球总决赛（S10），两支战队将于 10 月 31 日上海浦东足球场角逐 S10 冠军荣誉。

作为有史以来规模最大的电竞赛事之一，现场仅有的 6312 个免费观赛席位，均已采取预约抽取的方式赠送给英雄联盟玩家，全部门票与玩家身份绑定并已完成实名验证，所谓 “黄牛票”均系伪造，警方也将对此展开溯源打击。

据浦东警方介绍，决赛当天将对场馆各个入口实施管控，通过观赛资格确认、实名证件登记、人脸核验实名入场等方式严格审核观赛资格，无票证人员一律禁止入内。另外，本次赛事门票实行单次入场制，入场后离开检票口即不能再入场。

IT之家此前报道，10月16日，首批 6312 名 2020 全球总决赛决赛现场免费观赛资格的幸运召唤师公布，大家可以到【掌上英雄联盟】查询资格！

近期有媒体报道称，有黄牛将观赛票炒至最高近 3 万元一张。对此，英雄联盟官方工作人员回应，黄牛票都是假的，摇号观赛资格是免费的，一对一且不可转赠，此次观众进场为史上最严格，需要通过身份证、人脸识别等多次验证。

主办方表示，“一旦中签，必须交纳 500、1000、1500 元不等的保证金完成预约，与身份证进行绑定。比赛日，观众凭身份证、通过人脸识别入场，看完比赛后，保证金全额返还。”

除了抽签赠票外，主办方提供给所有赞助商的赠票，也均采取相同的前端和现场认证方式，不存在转卖可能。也就是说，只要有黄牛票，就必然是假票，广大粉丝切勿上当受骗。