消息称索尼将以近 10 亿美元收购动漫流媒体 Crunchyroll

索尼即将敲定以近 10 亿美元价格收购美国动漫流媒体服务公司 Crunchyroll 的交易。

报道称，索尼今年早些时候就竞标 Crunchyroll 的流媒体服务及其 300 万付费用户进行了谈判，现在两家公司 “进入了最后的谈判阶段”。尽管要价还不清楚，但报道称索尼最终可能会在 Crunchyroll 公司上花费 “超过 1000 亿日元”（约合 9.57 亿美元）。

Crunchyroll 目前归美国电信巨头 AT&T 所有。据报道，AT&T 公司早有打算出售 Crunchyroll 的流媒体服务，其迫切希望将总计超过 1500 亿美元的巨额债务减到最低。根据此前的一份报道，AT&T 在 8 月份曾要求索尼支付 15 亿美元购买 Crunchyroll，但是索尼认为这个价格太高。AT&T 目前将 Crunchyroll 的一些动漫内容捆绑到其 HBO Max 订阅中，并向用户提供每月订阅费用 8 美元的 Crunchyroll 单独会员资格。

目前流媒体市场由由 Netflix 和 Hulu 等公司主导。从索尼的角度来看，收购 Crunchyroll 将有助于其扩大自家娱乐产品的该市场上的覆盖范围。动漫已经成为流媒体服务市场竞争的一个重要领域，各大公司都在争夺热门剧集和电影的授权，但最终结果是消费者只能获得分散的访问权限。

索尼已经将美国动漫发行商 Funimation 收入囊中，该公司拥有诸如《进击的巨人》、《钢之炼金术师》以及《航海王》等许多受欢迎节目的授权。收购 Crunchyroll 将有助于索尼进一步扩大其产品目录，扩大公司在日本和海外的产品供应。