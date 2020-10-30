索尼电视与腾讯推出 “极光校准模式”，提升流媒体在线播放体验

IT之家 10 月 30 日消息 根据索尼电视的消息，“极光校准模式”由腾讯极光 TV 专业调光师与索尼影像品质工程师共同开发完成。该模式通过网络服务与电视软硬件配合，能够根据不同的在线视频内容自动调节电视的对应参数，并以此来提升流媒体在线播放内容的画质体验，改善高品质内容因硬件设置不同而无法达到更好显示效果的问题。

索尼表示，“极光校准模式”可为用户提供容易获取的高规格、高品质内容。用户不需要进行繁复的操作，在观看腾讯视频流媒体内容时在系统菜单中打开 “极光校准模式”的开关，电视便会自动对画面进行优化。不仅如此，索尼电视与腾讯极光 TV 调光师也根据中国消费者的使用习惯，将光照环境调节至更为接近普通光照环境的效果，让观众在观看时候更为舒适。

在使用 “极光校准模式”观看流媒体内容时，索尼电视也能进一步发挥自己得天独厚的优化能力。索尼电视拥有图像处理芯片 X1，能够根据画面对图像中的不同物体进行优化，令物体的质感更加真实。配合多项索尼画质优化技术，令电视能够显示出色彩鲜明、细节丰富、明暗对比出色的画面。

IT之家了解到，目前，“极光校准模式”已在索尼电视 X9100H/X9000H/X9088H 系列中率先上线，未来还将上线 Z8H 系列、A8H 系列、X9500H 系列等机型。