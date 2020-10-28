特斯拉：Q3 总收入同比增长 39%，拟于 2021 年交付 Model Y 和 Semi

今日午间，特斯拉在其官方微博上发布了一则公告，声称特斯拉又一次展现出非凡的增长力。

在这份公告中，特斯拉表示，在过去四个季度里，该公司创造了 19 亿美元的自由现金流，同时在新的生产能力、服务中心、超级充电站以及其他重要投资上花费了 24 亿美元。

在财务方面，特斯拉称其第三季度总收入同比增长 39%，这主要来自于其产品结构的改变。据悉，2020 年，特斯拉的产品结构继续从 Model S 和 Model X 转向价格更为亲民的 Mode 3 和 Model Y，平均售价较去年同期略有下降，推动了车辆交付以及其他业务大幅增长。得益于强劲的产量、更好的固定成本吸收和持续的成本降低，在支付 2.9 亿美元的股票激励后，特斯拉在第三季度仍然实现了 9.2% 的营业利润率，营业利润提高至 8.09 亿美元，创造了公司的季度盈利记录。

此外，特斯拉在 2020 年第三季度末，现金及现金等价物环比增长 59 亿美元，达到 145 亿美元。

在产品方面，特斯拉宣称今年年底或明年年初，其生产将达到满负荷，实现每年 50 万辆 Model 3/Model Y 的产能目标。目前，国内的 Model 3 价格已降至政府补贴后的人民币 24.99 万元，特斯拉也在上海工厂增加了生产班次，使 Model 3 产能增加到每年 25 万辆。

在提及前景时，特斯拉表示，2020 年有望实现 “生产和交付 50 万辆”的目标；2021 年将交付 Model Y 和 Semi。