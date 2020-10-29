特斯拉发布 Q3 车辆安全报告：Autopilot 安全行驶里程有所延长

10月29日消息，据国外媒体报道，近日，电动汽车制造商特斯拉发布了2020年第三季度车辆安全报告。报告显示，该季度，该公司的Autopilot（自动辅助驾驶系统）的安全行驶里程有所延长。

报告显示，第三季度，在启用Autopilot的情况下，特斯拉汽车每行驶459万英里（约合738万公里）就会发生一起事故，与上个季度报告的453万英里相比延长了6万英里（约合10万公里），与去年第三季度报告的434万英里（约合698万公里）相比，同比有显著改善。

未启动Autopilot但拥有特斯拉主动安全功能的特斯拉车辆每行驶242万英里（约合389万公里）会发生一起事故，与上个季度报告的227万英里（约合365万公里）相比延长了15万英里（约合24万公里）。2019年第三季度，特斯拉车辆每行驶270万英里（约合434万公里）就会发生一起事故。

未启动Autopilot同时也没有主动安全功能的特斯拉车辆发生事故的间隔里程从156万英里（约合251万公里）提高到179万英里（约合288万公里）。2019年第三季度，特斯拉车辆每行驶182万英里（约合293万公里）就会发生一起事故。

相比之下，美国高速公路安全管理局（NHTSA）的数据显示，其他汽车平均每行驶47.9万英里（77万公里）就会发生一起事故。

因此，就事故数据而言，第三季度是该公司历史上第二安全的季度。就安全行驶里程而言，特斯拉Autopilot再次被证明是最安全的汽车操作方式。

目前，特斯拉的自动驾驶技术是Autopilot，但它只是部分实现了自动化。与Autopilot不同的是，全自动驾驶技术可实现“零干预”。

最近，特斯拉向部分客户推出了全自动驾驶测试版软件。据悉，测试版软件可为该公司所有车型提供全自动驾驶能力。

如果测试成功，马斯克可能最终会在今年年底向公众推出功能完备的全自动驾驶软件，这将使特斯拉的汽车更接近Waymo和Cruise等积极追求5级自动驾驶的竞争对手。

上周，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）曾表示，全自动驾驶（FSD）功能有望在今年年底前推出。