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AMD 公布 RX 6000 游戏测试数据：多款游戏领先 RTX 3090

2020/10/31 12:42:20 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 10 月 31 日消息 AMD 官网现已公布 RX 6000 显卡的多款游戏测试数据，在《战地 5》、《无主之地 3 》《使命召唤：现代战争》等多款游戏中 RX 6900XT 的帧率高于 RTX 3090。

AMD 在 4K 和 2K 分辨率上比较了 Radeon RX 6900XT、Radeon RX 6800XT、Radeon RX 6800 和英伟达 GeForce RTX 3090、GeForce RTX 3080 和 RTX 2080 Ti 显卡。测试平台采用了 AMD 的 “Zen3”Ryzen 9 5900X CPU。

以下是推特用户 @harukaze5719 汇总数据制作的表格：

4K 分辨率

2K 分辨率

IT之家了解到，RX 6900XT，售价 999 美元，拥有 80 个计算单元，也就是 5120 个流处理器，配备了 16GB 的 GDDR6 显存和 128MB 的 Infinity Cache。AMD 声称，这款显卡的总功耗仅为 300W，比 RTX3090 低 50W

RX 6800XT 显卡，售价 649 美元，搭载了 72CU，也就是 4608 流处理器，游戏频率 2015MHz，加速频率 2250MHz，搭载了 16GB GDDR6 显存，配备了 128MB INFINITY CACHE，总板功耗为 300W。

RX 6800 配有 60 个计算单元，也就是 3840 个流处理器，搭载了 16GB 的 GDDR6 显存和 128MB 的 Infinity Cache，游戏频率为 1815 MHz，加速频率为 2105 MHz，总功耗 250W。

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关键词：AMD游戏

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