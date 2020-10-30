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AMD 考虑准许合作商推出非公版 Radeon RX 6900 XT 显卡

2020/10/30 19:48:45 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 30 日消息 据外媒 hardwareluxx 今日报道，AMD 正在与合作伙伴就 Radeon RX 6900 XT 的非公版型号进行谈判，AMD 最终有可能会准许多家板卡商推出定制版的非公显卡。

AMD 昨日发布了 RX 6900XT / 6800XT / 6800 显卡，其国行价格分别为 4599 元、 5099 元、 7999 元，前两者将于 11 月 18 日上市，后者将于 12 月 8 日上市，性能方能请参考IT之家早先报道。

型号国行价格
RX 68004599
RX 6800XT5099
RX 6900XT7999
RTX 30703899
RTX 30805499
RTX 309011999

到目前为止，微星、华硕、七彩虹等厂商已经展示了他们各自的 Radeon RX 6800 和 Radeon RX 6800 XT 非公版显卡，但没有任何一家厂商推出自己的非公版 Radeon RX 6900 XT 显卡。

本周早些时候，有消息称 AMD Radeon RX 6900 XT 仅有公版可选，AIB 厂商手中只有 RX 6800 XT 等型号可自行定制。如果外媒消息属实，在 12 月 8 日的 RX 6900 XT 上市之时即揭晓该系列显卡是否存在非公版型号。

4599 元起，AMD RX 6900XT / 6800XT / 6800 显卡正式发布

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关键词：AMD显卡

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