AMD 详解 Infinity Cache 高速缓存技术，带宽是显存的 3.25 倍

IT之家 10 月 30 日消息 AMD 现已发布 RX 6900XT、6800XT 和 6800 三款显卡，都配备了 16GB GDDR6 大显存，除此之外还有 128 MB 的 Infinity Cache 的高速缓存。AMD 官网现已对 Infinity Cache 技术进行了介绍。

AMD 表示，RDNA 2 经过重大的架构改进，带来更强的计算单元、全新视觉渲染管线以及 AMD Infinity Cache，为高分辨率游戏加速助力的同时带来栩栩如生的视觉享受。

IT之家了解到，AMD RDNA 2 架构在全新 AMD Infinity Cache 高速缓存的助力下变得更为高效，能够以低功耗和低延迟提供卓越的带宽性能。整个显卡核心均可访问此全局高速缓存，有助于捕捉即时的重用机会，从而能够快速访问数据。AMD Infinity Cache 借鉴 “Zen”架构出色的高频技术，为未来的性能扩展奠定了基础。

AMD Infinity Cache 充当着海量带宽放大器的角色，实现的有效带宽最高可达 256 位 16 Gbps GDDR6 的 3.25 倍。

AMD 发布会上的 PPT 显示，使用 Infinity Cache+ 256bit GDDR6 显存的方案相比传统的 384bit GDDR6 显存带宽翻倍，而且功耗还更低。

根据外媒 AnandTech 的消息， Infinity Cache 基于 Zen 3 处理器的缓存，为显卡特殊优化。