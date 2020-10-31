三星新专利：带有隐藏键盘的三折叠屏手机

IT之家10月31日消息 众所周知，三星现已推出四款折叠屏机型（Fold、Fold 2、Z Flip、W20），而此前多有传言表示三星下一代折叠屏机型（以 Galaxy Z Fold 3 代称）将在目前折叠屏手机的基础上增加 S Pen，而昨日公布的一份专利也侧面辅证了这一说法。

此外，三星下一款折叠屏机型 W21 也宣布将于 11 月 4 日正式发布。

外媒 LetsGoDigital 发现，最新的一份专利文档显示，三星也在考虑开发带一种有滑出式键盘的可折叠型智能手机，为方便读者理解，外媒基于 Fold 2 的设计风格制作了以下渲染图。

从图中可以看出，该设计使用了双铰链和 3 部分的屏幕部件，这是一款双折型智能手机，三星表示它折叠时非常纤薄。因此该手机恐难于近年内看到。

IT之家了解到，这仅是一种外观专利，对于功能的描述非常稀少，仅透露拥有一部分可以隐藏在机身下方或内部的键盘。

此外，由于采用了三折的方式，该机的屏幕始终有一部分是可见的，即折叠状态下可相当于目前的正常手机形态。

值得一提的是，该设计的制造难度较目前Fold 2大，至少在三星推出外折叠型折叠手机前恐怕很难看到这种屏幕的解决方案。

手机与笔记本电脑的差距正在缩小

键盘部分与正常尺寸的屏幕小部分大小相似，因此该手机可作为平板电脑或笔记本电脑使用。

今年早些时候，戴尔和联想已推出可折叠的笔记本电脑，因此不排除三星将该设计作为专利储备的可能。