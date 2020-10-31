研究报告：苹果预计独占 2021 年柔性 OLED 显示屏手机的一半份额

IT之家10月31日消息 UBI Research 此前预测，到 2023 年，柔性 OLED 面板出货量将超过刚性 OLED 显示器，且将由苹果领军。而苹果在今年 7 月也发布声明表示与三星显示的合作业务增加两倍（iPhone 12 系列）。

一份最新的研究报告指出，研究公司 Stone Partners 预测，2021 年推出的新型柔性 OLED 智能手机中，其中一半将由苹果包揽，这比 UBI Research 的预测还要提前一年。

该研究公司表示，明年至少将推出的 3.15 亿部使用柔性 OLED 面板的智能手机，这比今年的预期出货量 2.07 亿还要高出 52%，且苹果在明年 iPhone 中使用的柔性 OLED 量可能会首次超过刚性 OLED 的出货量。

Stone Partners 还预计，明年将有 2.82 亿部智能手机使用刚性 OLED 面板，相比今年的 227 万部增长 24%。

这家研究公司表示，预计苹果（今年）将出货 9000 万部 OLED 的 iPhone，到 2021 年，这一数字将增长 80%，达到 1.6 亿。同时，三星的柔性 OLED 智能手机出货量预计将从今年的 5300 万增加到明年的 9000 万部。

此外，Stone Partners 还表示，虽然华为留下的市场空缺将由小米、OPPO 和 vivo 共同填补，但这三家公司预计仅可提供 30-40 百万的柔性 OLED 屏智能手机，其余部分将由刚性 OLED 智能手机完成。

IT之家了解到，这家研究公司表示，柔性和刚性面板的 OLED 智能手机总出货量今年预计将达到 4.34 亿部，而明年，这一数字将跃升至 5.97 亿部。