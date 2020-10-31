国家超级计算郑州中心通过验收：计算能力达 100PFlops，存储容量 100PB

IT之家10月31日消息 根据河南日报客户端的报道，今天国家超级计算郑州中心建设项目顺利通过科技部组织的专家验收。报道称，国家超级计算郑州中心配备的新一代高性能计算机，峰值计算能力达到100PFlops，存储容量100PB，经中国高性能计算机性能TOP100专家组鉴定，主机系统测试实际持续性能居于国际同期前列。

▲图自河南省超级计算中心

IT之家了解到，2018年11月9日，河南省人民政府致函科技部恳请支持河南建设国家超级计算郑州中心。2019年4月19日，科技部复函同意河南省筹建国家超级计算郑州中心。2019年7月3日，河南省人民政府第55次常务会议确定国家超级计算郑州中心按照“省、市、校联动共建，市校为主”的思路建设，明确郑州大学作为建设主体，承担建设、管理、运维和服务等工作。

国家超级计算郑州中心项目建设地址位于郑州国家高新技术产业开发区长椿路与枫杨街交叉口东南角。国家超级计算郑州中心将以应用需求为导向，立足河南、服务全国，为全省企业、高等院校、科研机构等各类企事业单位提供强大计算服务和数据处理服务，重点围绕数字经济、社会管理、精准医学、生物育种、环境治理、高端装备、人工智能、国土资源管理等方面开展重点特色应用。