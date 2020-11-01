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双 11 会员大促：腾讯视频 / QQ 音乐 VIP 年卡 99 元、优酷会员年卡 89 元

2020/11/1 1:25:37 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
评论：

双11影音VIP大促，腾讯视频VIP年卡5折99元、双年卡4.5折180元、超级影视VIP买年卡送月卡/买双年卡送季卡，QQ音乐豪华绿钻年卡+百度文库会员月卡5折99元，优酷会员年卡4.5折89元、酷喵会员年卡2.7折128元。

活动时间：11月1日 - 3日。

视频会员大促合集：

视频会员原价/活动价
购买
腾讯视频
VIP会员年卡+
百度文库会员月卡		￥222.9/￥99点此
VIP会员年卡+
百度文库会员月卡		￥222.9/￥99点此
VIP会员双年卡￥396/￥180点此
VIP会员双年卡￥396/￥180点此
VIP会员季卡
￥58/￥29点此
超级VIP年卡+月卡￥538/￥238点此
超级VIP年卡+月卡￥538/￥238点此
超级VIP双年卡+季卡￥1124/￥479点此
超级VIP双年卡+季卡￥1124/￥479点此
超级VIP季卡￥148/￥73点此
QQ音乐
豪华绿钻年卡+
百度文库会员月卡		￥204.9/￥99点此
豪华绿钻年卡+
百度文库会员月卡		￥204.9/￥99点此
优酷
VIP会员年卡￥198/￥89点此
VIP会员年卡￥198/￥89点此
酷喵会员年卡￥479/￥128点此
酷喵会员年卡￥479/￥128点此
网易云音乐
黑胶会员半年卡￥90/￥53点此
芒果TV
VIP会员半年卡￥108/￥49点此
VIP会员季卡￥54/￥27点此
蜻蜓FM
VIP会员双年卡
￥456/￥140点此
VIP会员年卡+
作业帮VIP年卡		￥426/￥100点此
懒人听书
VIP会员双年卡￥296/￥118点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

• 腾讯视频

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡+送百度文库会员月卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时238元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；479元/27个月，点此购买（双年卡+月卡）。

• QQ音乐

豪华绿钻：原价180/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡+送百度文库会员月卡）。

• 优酷

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时89元/年，点此购买（年卡）。

酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时128元/年，点此购买（年卡）。

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