双 11 会员大促：腾讯视频 / QQ 音乐 VIP 年卡 99 元、优酷会员年卡 89 元

双11影音VIP大促，腾讯视频VIP年卡5折99元、双年卡4.5折180元、超级影视VIP买年卡送月卡/买双年卡送季卡，QQ音乐豪华绿钻年卡+百度文库会员月卡5折99元，优酷会员年卡4.5折89元、酷喵会员年卡2.7折128元。
活动时间：11月1日 - 3日。
视频会员大促合集：
|视频会员
|原价/活动价
|购买
|腾讯视频
|VIP会员年卡+
百度文库会员月卡
|￥222.9/￥99
|点此
|VIP会员年卡+
百度文库会员月卡
|￥222.9/￥99
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|VIP会员双年卡
|￥396/￥180
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|VIP会员双年卡
|￥396/￥180
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|VIP会员季卡
|￥58/￥29
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|超级VIP年卡+月卡
|￥538/￥238
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|超级VIP年卡+月卡
|￥538/￥238
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|超级VIP双年卡+季卡
|￥1124/￥479
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|超级VIP双年卡+季卡
|￥1124/￥479
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|超级VIP季卡
|￥148/￥73
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|QQ音乐
|豪华绿钻年卡+
百度文库会员月卡
|￥204.9/￥99
|点此
|豪华绿钻年卡+
百度文库会员月卡
|￥204.9/￥99
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|优酷
|VIP会员年卡
|￥198/￥89
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|VIP会员年卡
|￥198/￥89
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|酷喵会员年卡
|￥479/￥128
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|酷喵会员年卡
|￥479/￥128
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|网易云音乐
|黑胶会员半年卡
|￥90/￥53
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|芒果TV
|VIP会员半年卡
|￥108/￥49
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|VIP会员季卡
|￥54/￥27
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|蜻蜓FM
|VIP会员双年卡
|￥456/￥140
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|VIP会员年卡+
作业帮VIP年卡
|￥426/￥100
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|懒人听书
|VIP会员双年卡
|￥296/￥118
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• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。
• 腾讯视频
VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡+送百度文库会员月卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。
超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时238元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；479元/27个月，点此购买（双年卡+月卡）。
• QQ音乐
豪华绿钻：原价180/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡+送百度文库会员月卡）。
• 优酷
VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时89元/年，点此购买（年卡）。
酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时128元/年，点此购买（年卡）。