双 11 会员大促：腾讯视频 / QQ 音乐 VIP 年卡 99 元、优酷会员年卡 89 元

双11影音VIP大促，腾讯视频VIP年卡5折99元、双年卡4.5折180元、超级影视VIP买年卡送月卡/买双年卡送季卡，QQ音乐豪华绿钻年卡+百度文库会员月卡5折99元，优酷会员年卡4.5折89元、酷喵会员年卡2.7折128元。

活动时间：11月1日 - 3日。

视频会员大促合集：

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百度文库会员月卡 ￥222.9/￥99 点此 VIP会员双年卡 ￥396/￥180 点此 VIP会员双年卡 ￥396/￥180 点此 VIP会员季卡

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百度文库会员月卡 ￥204.9/￥99 点此 豪华绿钻年卡+

百度文库会员月卡 ￥204.9/￥99 点此 优酷

VIP会员年卡 ￥198/￥89 点此 VIP会员年卡 ￥198/￥89 点此 酷喵会员年卡 ￥479/￥128 点此 酷喵会员年卡 ￥479/￥128 点此 网易云音乐 黑胶会员半年卡 ￥90/￥53 点此 芒果TV VIP会员半年卡 ￥108/￥49 点此 VIP会员季卡 ￥54/￥27 点此 蜻蜓FM VIP会员双年卡

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作业帮VIP年卡 ￥426/￥100 点此 懒人听书 VIP会员双年卡 ￥296/￥118 点此

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• 腾讯视频

VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡+送百度文库会员月卡）；限时29元/3个月，点此购买（季卡）。

超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时238元/13个月，点此购买（年卡+月卡）；479元/27个月，点此购买（双年卡+月卡）。

• QQ音乐

豪华绿钻：原价180/年，支持手机、电脑、Pad，限时99元/年，点此购买（年卡+送百度文库会员月卡）。

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VIP会员：原价198/年，支持手机、电脑、Pad，限时89元/年，点此购买（年卡）。

酷喵会员：原价479元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时128元/年，点此购买（年卡）。

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