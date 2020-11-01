华为 Mate 40 Pro 缺货被疯抢，销售商称华为已投 200 亿美元做芯片

IT之家 11 月 1 日消息 华为 Mate40 系列旗舰机已经在国内上市，据 AI 财经社报道，10 月 30 日开售当天的 Mate 40 Pro全系列在各线上渠道几乎都是 “秒光”。东北地区的华为经销商解释，抢购非常火爆，另外一方面的原因是投放量少。

报道称，一个华为线上大经销商透露：“Mate 40 系列首销比 Mate 30 少了 70% 左右。”此外，一位来自河北某地的华为零售合作伙伴称，他去年分到的 Mate 30 系列有 300 台左右，今年的 Mate 40 系列降到了 50 台。体系外的小零售门店则更为 “可怜”，有些只能拿到个位数。

一边是供货量少，一边是消费者购买意愿高涨，预计 Mate 40 系列的抢购和溢价的情况都将持续更长时间。

此前有消息称，华为为了严控价格，要求线下第三方授权店，第一批 Mate 40 必须 12 小时内卖完，以杜绝有经销商故意囤货加价的行为。对此，AI 财经社向多位经销商求证，他们均表示没有接到这样的通知。

报道还称，近期拜访过华为的人士称，华为没有打算放弃芯片，包括投资芯片生产线。Mate 40 发布会现场，一位华为合作伙伴称，前些天刚参加华为的一场合作伙伴会议，华为的一位领导专门强调了已经投资了 200 亿美元用于芯片等领域。

IT之家了解到，近日有消息称，三星显示部门、索尼都获得了美国的许可，可以继续为华为供货，此外，美国政府可能将允许美国芯片供应商向华为供货。