英雄联盟 S10 背后的繁荣江湖：中国电竞，腾讯坐庄

总比分 1:3。

来自 LPL 赛区的归属于苏宁的 SN 战队尽管上演了 “五杀”的精彩，却最终也惜败总决赛。

来源：官网截图

然而，中国电竞的故事依然在继续。《2020 年全球电竞运动行业发展报告》显示，疫情期间中国电竞用户规模新增约 2600 万，中国电竞用户达到 4 亿，成为全球最大的电竞市场。

SN 战队是 2016 年 12 月被苏宁集团收购的一支英雄联盟次级联赛战队，并且成为了 LPL 实行席位制前，为数不多升级成功的战队之一。在苏宁之外，京东、快手乃至微博都已经入手了自己的战队，纷纷入局电竞，而在资本纷纷入局的中国电竞江湖，其实早已盘踞着一个拥有绝对话语权的入局者——腾讯。

从腾讯多年来产业链布局的梳理，我们可以看到，腾讯早已通过在游戏、赛事、直播等多个领域的布局及产业链之间的关系收紧，拿下了中国电竞市场的绝对话语权。

中国电竞，腾讯早已坐庄。

1、布局

在整个电竞产业链中，游戏厂商为市场提供高质量的精品游戏形成用户基础，进而推动顶层电竞赛事设计；赛事和联盟是核心承载资源，具有强大的内容变现空间；下游的直播平台则作为重要的一环进行传播。这些环节中，腾讯都已占据着绝对的市场份额。

腾讯电竞的路径要从电竞的最上游——内容，以及中游——电竞赛事和联盟说起。

今年的腾讯电竞年度发布会上，微博电子竞技俱乐部正式收购 TS 战队，快手则收购王者荣耀 YTG 职业战队，微博、快手正式进军 KPL。在这之前，京东、苏宁等企业都组建了自己的电竞战队。

这些动作被看作头部企业入局电竞的信号。而这些动作背后的游戏《英雄联盟》、《王者荣耀》以及他们所在的职业联赛 LPL（英雄联盟职业联赛）及 KPL（王者荣耀职业联赛），都有一个共同的名字——腾讯。

早在十年前，腾讯与 Benchmark Capital 及 Firstmark capital 作为投资者为《英雄联盟》的母公司 Riot Games 一共注入了 800 万美元的投资，腾讯也因此获得了《英雄联盟》在中国大陆市场的代理权。经过腾讯 2011 年、2015 年对拳头的两次股份收购后，目前腾讯对拳头游戏实现了 100% 控股。

2013 年，如今的腾讯电竞运动会也就是曾经的 TGA，在《英雄联盟》的基础上孵化出了第一届 LPL。《英雄联盟》作为国内以及全球被讨论最多的电竞项目，在这之中，LPL 不仅是中国大陆最高级别的英雄联盟职业比赛，也是中国大陆赛区通往每年英雄联盟季中冠军赛和英雄联盟全球总决赛的唯一渠道。

腾讯自己打造的《王者荣耀》及对应的职业联赛 KPL 则更不用说。《王者荣耀》凭借一己之力将移动电竞行业成功带上了巅峰，在 2019 年 LPL 赛区职业赛事直播观看人次超过 200 亿，赛事内容观看量超过 650 亿的基础上，2020 年春季赛观赛数据依然稳步提升。

这两款游戏都登上了雅加达亚运会表演赛，证明了其影响力。而在其他国内知名的电竞项目中，腾讯也通过自己的 “钞能力”积极参与：《刺激战场》，是腾讯的游戏；《绝地求生》，背后的开发商蓝洞公司腾讯持股比例为 11.5%；《部落冲突 : 皇室战争》开发商 Supercell、《堡垒之夜》开发商 Epic Gasmes 以及《炉石传说》、《DOTA》、《守望先锋》的开发商暴雪的股东席中都有腾讯的位置……

至于下游的直播平台，今年 10 月 13 日，斗鱼、虎牙宣布合并。根据智研咨询发布的《2020 年中国游戏直播行业市场规模及用户规模分析》显示，目前斗鱼和虎牙的市场占有率分别为 36.5% 和 45.9%，两者合并后市场占有率将超过 80%。二者合并交割后，腾讯将拥有新公司 67.5% 的投票权，成为新公司控股股东。至此，腾讯掌握游戏直播平台这一电竞传播平台的最后一步已经完成。

除了占据巨大份额的斗鱼和虎牙，B 站和快手也有腾讯的加持。再往周边延伸，如线下的赛事承办方，VSPN，在雅加达亚运会承办了执行和制作多个电子体育项目，腾讯在同时宣布投资游戏直播平台斗鱼和虎牙的两个月后，对其进行了投资，在几天前，腾讯继续加持，领投了 VSPN1 的 1 亿美元 B 轮融资。

……

至此，电竞上下产业链已经遍布腾讯的棋子。

2、收紧

在拥有头部电竞项目和赛事的条件下，腾讯已经在巨大的电竞市场拥有占据绝对优势的份额。在百分百掌握基本盘，也就是上游的游戏及对应的头部赛事后，腾讯不仅通过合并虎牙和斗鱼这样的动作增强自身控制力，同时通过体系的建立，加强话语权。

例如在头部的 KPL 联盟中，腾讯不仅是主办方，同时也是行业规则的制定方。目前，KPL 联盟的规则包括收入分享、工资帽、转会制度、三方经纪模式、职业化培训和内容联合出品，从收入分享规则、最低和最高薪资标准乃至转会规则以及对应的明星选手和解说模式都由腾讯制定。LPL 也是如此，LPL 正在逐步实施俱乐部及选手财务公平规则，旨在控制俱乐部支出增长速度，根据该规则，联盟将赛训支出进行限制，并对超限部分征收奢侈税以控制支出。

在这些规则之下，想要进入电竞上游领域，无论是企业还是想要筑梦电竞圈的个人，腾讯都是绕不开的大山。

除了制定行业的规则以外，腾讯也在加强电竞产业上下游之间的联结，如通过版权体系抓牢对下游的掌控力。

直播可以很好的带动游戏发展，其中比较经典的案例是世界级爆款《绝地求生》，创意总监布伦丹 · 格林将这款游戏的成功归功于直播行业。然而，在游戏火了之后，版权又成了让直播平台站队的方式之一。

2014 年，YY 主播上直播了自己在网易旗下游戏《梦幻西游》上的对战过程，在网易的一纸诉状后，2017 年，广州知识产权法院判决 YY 直播停止通过网络传播游戏画面，并赔偿网易经济损失 2000 万元。随后，腾讯在 2018 年 11 月起诉今日头条旗下的西瓜视频，称其在并未获得授权许可的情况下进行《王者荣耀》这款游戏直播等行为严重侵犯了腾讯方面的著作权，构成不正当竞争。2 月，广州知识产权法院裁定，西瓜视频立即停止直播《王者荣耀》游戏内容。

在法律支持之下，腾讯着手建立了自己的游戏衍生内容授权体系：2019 年 11 月，腾讯与游戏直播平台触手正式达成官方合作，触手获腾讯全量游戏的衍生内容授权，成为首家通过授权协议与腾讯达成游戏衍生内容合作的直播平台。本次合作涉及的游戏衍生内容是指基于腾讯游戏的游戏整体画面生产、制作，且其主要内容不脱离游戏整体画面的直播、视频和图文内容。

这代表着，未来的直播平台，在未经腾讯允许的情况下，将无法直播其旗下的游戏。

这是行业走向标准的必经之路，但在这个过程中，腾讯也加强了自己在产业之间的话语权。如今，从赛事合作、内容衍生再到线下融合、战队经纪这个层层递进的过程中，腾讯或布局，或连接，这代表着，如果你要从事电竞行业，无论你身处哪个细枝末节，腾讯都将是你的发牌者。

中国的老牌赛事承办方网映文化 Neotv，虽然资方中有网易的身影，但 CEO 林雨新也曾在采访中直言，“如果一个第三方综合性赛事不做腾讯游戏，前途渺茫，毕竟腾讯系电竞赛事占市场份额很大。”

3、扩大

在这个过程中，腾讯其实也有过竞争对手。

相较于腾讯电竞而言，以往阿里在推动电竞入亚入奥上显得更加不遗余力：早在 2017 年 4 月，OCA 与阿里体育宣布达成战略合作伙伴关系，当时阿里体育称，将与 OCA 一起打造市场开发新模式，推进电竞运动在传统体育领域进一步发展。随后，电子竞技也如愿以偿加入 2017 年阿什哈巴德室内武道运动会、2018 雅加达亚运会以及 2022 年的杭州亚运会，成为正式的体育比赛项目。

而在阿里举办的 WESG 全球总决赛上，国际奥委会委员安吉拉 · 鲁杰罗表示，当下的电竞正在积极向奥运会靠拢，国际奥委会也正在讨论、考虑未来将电竞纳入奥运会。

然而，阿里没有腾讯的游戏和丰富的产业。2018 年 5 月，包括《英雄联盟》、《Arena of valor》(王者荣耀国际版)、《皇室战争》三项腾讯的电竞赛事在内的六项电竞赛事成为雅加达亚运会的正式表演项目，腾讯成了最大赢家，而阿里的身影也慢慢地从电竞产业中消失。

如今，头部游戏、赛事是腾讯绝对话语权的来源，而腾讯拥有的电竞上下产业端资源和能力则成为腾讯未来的绝对竞争壁垒，如果一项电竞赛事进入了生命末期，腾讯也能够迅速启动其他的项目。

至此，我们再来看腾讯电竞的战略，就会发现，它的视野，已经不再单单是行业内的布局，而是在尝试往外走，往高处走，推动行业发展，扩大电竞产业的基本盘，促进电竞的商业及变现能力。

因为电竞商业共同体已经形成，参与人越来越多，庄家的资本也会越来越多。而往商业化的方面来说，长期用户使用习惯才是行业真正的无价之宝，如今的腾讯，也是那个掘宝人。

2019 年，腾讯的 TGA 平台升级为腾讯电竞运动会，举办各种游戏的全民赛事、国际赛事和定制赛事，让电竞成为全民运动。腾讯正在定义电竞的范围，让普通玩家也能加入进来，就连《欢乐斗地主》和《欢乐麻将》的赛事也被提了进去。

一是下沉，二是更多地让电竞破圈，成为主流文化：从雅加达亚运会的表演项目到东南亚运动会的正式比赛项目，再到 2019 年 12 月 16 日，国际电子竞技联合会在新加坡正式成立，国际奥委会执委、国际奥委会前副主席黄思绵担任全球电子竞技联合会首任主席…… 这些过程中，腾讯都没有缺位。

同时，腾讯也围绕电竞的商业化做了非常多突破性的尝试。如城市发展计划的落地，“电竞 + 城市”的文旅产业新路径，搭建了连接千万级流量与消费场景的桥梁；又或者如像运营 NBA 这样的体育联盟一样来运作 LPL 和 KPL，积极引入各种商业赞助。

腾讯在得果，但是我们也必须承认腾讯在种树。

“我们这代人不管如何看待电竞，都要承认电竞的时代已经来临了。”乒乓球奥运冠军邓亚萍曾如此表示。《中国游戏产业报告》显示，仅 2020 上半年中国电竞收入就已高达 719.36 亿元，同比增长 54.69%。

侯淼曾经表示，腾讯电竞希望做中国电竞行业的推动者。腾讯是既得利益者，同时这个时代的推动者。

中国电竞正在迎来最好的时代，而腾讯也已坐庄。