时隔三年，LCK 赛区再夺《英雄联盟》总冠军

IT之家 10 月 31 日消息 在今日的《英雄联盟》S10 全球总决赛中，LCK 赛区的 DWG 战队三次战胜 SN 战队成功夺回第一赛区名号。

在本日第一场对局中，10 分钟 SN 开始动手，SofM 的慎配合猴子拿下 Nuguri 奥恩一血，中期 DWG 接连拿到第二、三条小龙。

换线后 Bin 的猴子直接下路换掉潘森，随后赶来的女坦帮助 SofM 终结寒冰。火龙魂争夺战猴子想击杀潘森反被杀，DWG 众人冲散 SN 阵型，虽然 Angel 的沙皇大招推的很漂亮但是无力回天丢掉火龙魂，随后复活的 Bin 尝试 TP 绕后也被击杀，SN 陷入被动。

但是 27 分钟阿 Bin 的猴子细腻操作拖延时间，SN 众人支援下路追赶发条和奥恩完成 1 换 4 拿下纳什男爵经济反超！远古龙团战猴子绕后开团被换，ShowMaker 发条大招立功，SN 只能以 4 换 2 的代价拿到远古龙。

发条超高伤害瞬秒女坦，DWG 人数优势 35 分拿下大龙随后又赶走猴子拿下远古龙并推掉 SN 上路。大后期 DWG 盯防猴子，拿下大龙后追死沙皇一波推进拿下比赛

第二场比赛中，SN-Bin 选手打的像个战神！“今晚猎个痛快！”SofM 锁下狮子狗，Bin 拿出剑姬！

12 分钟寡妇直接塔下大招斩杀 huanfeng 的烬拿到一血。峡谷先锋争夺中 SN 秒掉寡妇打赢小团并随后拿下听牌风龙。

Bin 剑姬多次出鞘剑下斩众敌，SofM 狮子狗迁跃奔跑用利爪撕开 DWG 的防线！

拿下大龙后 SN 开启分带模式，在 DWG 野区击杀锤石后拆掉中路高地。

34 分钟 SN 一波摧枯拉朽！Bin 剑姬五杀拿下比赛！恭喜苏宁电子竞技俱乐部扳回一局

第三次比赛中，DWG 战队频频针对 Bin 的武器大师，Canyon 男枪前期两次击杀武器，但蛇蛇的牛头一波游走击杀凯南。

11 分中路小团，双方中单完成互换。虽然 DWG 手持四条小龙，但是 22 分钟大龙团，Angel 阿卡丽化身杀戮天使，直接击碎双 C 拿下大龙帮助 SN 扳平经济！

远古龙血战 SN 拿下 BUFF，但是在 Nuguri 凯南的恐怖伤害下 DWG 拿下大龙中路一波。DWG 顺利拿到第三场胜利手握赛点。

最后一场比赛中，上路迅捷蟹争夺中，DWG打野拿下双杀1换2，前期双方下路各交出一个人头，11分钟SN下路组抓到机会击杀落单的女警；发育良好的千珏给SN造成巨大压力，拿下听牌火龙；17分钟下路爆发长线团队，DWG完成2换4拉大差距后不断击杀对方英雄滚起了雪球，22分钟经济差来到7K。SN无力阻挡，被DWG推掉基地。DWG 最终捧起了召唤师杯。

IT之家了解到，虽然LPL失去了第一赛区的名号，但明年的《英雄联盟》全球 S 赛事仍将在中国举行，有请大家拭目以待。