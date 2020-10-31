LOL 手游公测：“偷跑党”成功挤爆海外七国

IT之家 10 月 31 日消息 10 月 27 日，《英雄联盟》手游已于 10 月 27 日在日本、韩国、泰国、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡开启不限号公测，虽然很遗憾没有中国内地，但目前大量网友通过各大加速器平台成功进入了想要的区服。

据网友反馈，在 10 月 28 日下午 iOS 正式开放下载时，一大批 “偷怕党”、“排队党”即降临海外区服抢占 ID 与先机，甚至有大部分玩家排队一下午也没有进去游戏。

IT之家发现，LOL 手游之前在这七个地区开启了预约内测，只有预约过的玩家才有几率获得测试资格，而籍此”商机 “，淘宝上有大量卖家公开售卖”测试资格 “，甚至有部分店铺卖到 350 块一个。

在正式公测后，这些店铺虽然无法继续售卖内测账号，但他们又打起了 ID 的主意，甚至部分为了一个 RNG 的冠名 ID 展开竞争。

此外，淘宝除游戏账号外自然也会售卖平台账号、注册方法和工具等，甚至有店铺籍此月售上千上万件。

在这些玩家和 “黄牛”的不懈努力之下，《英雄联盟》手游也是没能承受住内地玩家的热情。通过近日的数据来看，《英雄联盟》手游的日本区服下载次数超过了三亿，然而日本人口目前仅有 1.2 亿出头，因此日服 “意料之中”的崩了。而官方也由于服务器问题而不得不推迟原定于周三发布 KDA 内容。

此外，拳头在下午和晚上发布了两则公告，一个是正在修复登陆问题，另一个是正在修复账号注册问题。且目前拳头官网的账号注册系统也处于完全卡死状态。

据网友反馈，此次日区手游中存在大量国区玩家，甚至一局游戏 10 个人有 9 个中文 ID，甚至可以进行无障碍中文对话。

此外，通过 UU 加速器等平台的公告，使用加速器的用户过多而一度导致服务器崩溃。且目前 iOS 应用下载榜单中出现了多个加速器的名字。

在目前这种状况下，《英雄联盟》手游多个区域服务器一直处于高强度负载中，甚至一天发生多次掉线等情况，甚至重新进入还要排队。

当然，这款游戏的体验虽然不及端游欢畅，不如《王者荣耀》本地化，但也足够提供较高的乐趣，而玩家目前这种强行 “插队”“偷怕”的行为已在某种程度上影响到了游戏的正常运营。