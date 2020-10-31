《英雄联盟》官方放出历届 S 赛开幕式回顾

IT之家10月31日消息 为庆祝今日的《英雄联盟》全球总决赛 S10 决赛，英雄联盟官方今日晚间放出了《英雄联盟》2020 全球总决赛决赛宣传片。

小调查：如果SN 夺冠，你__________

历届开幕式回顾：S2 开幕式

举办地，美国洛杉矶，开幕式现场采用的交响乐团 + 人声合唱的表演形式，演奏歌曲是《Champion Select》以及全球总决赛主题交响乐，结合游戏比赛画面和观众的激情欢呼，将现场的气氛推向高潮！

历届开幕式回顾：S3 开幕式

举办地，美国洛杉矶，斯台普斯中心（湖人队主场），开幕式现场采用的 DJ + 交响乐团的表演形式，演出嘉宾是水晶之法乐队，前半程交响乐激情澎湃，后半程电子乐直击灵魂，结合游戏比赛画面和观众的激情欢呼，现场气氛高潮迭起！

历届开幕式回顾：S4 开幕式

四城市巡回举办，决赛在韩国首尔世界杯体育场，这次现场不仅有交响乐团和鼓表演，梦龙乐队也带来了 S4 总决赛主题曲《Warriors》的首次现场演出，一曲终了，全场欢呼！咆哮帝登场，选手出现，比赛开始！

历届开幕式回顾：S5 开幕式

举办地是英法德比四国的首都，决赛在柏林梅奔体育场，主题曲《World Collide》和决赛预告片的交相呼应，引出了决战双方的队员登场，Faker 的前滚翻，你还有印象吗？

历届开幕式回顾：S6 开幕式

时隔三年，S 赛重回美国，决赛再次来到洛杉矶斯台普斯中心，由知名 DJ Zedd 带来的主题曲《Ignite》现场表演，并通过投影重现了 S5 总决赛 MV，历年名场面勾起观众回忆。

历届开幕式回顾：S7 开幕式

终于到了我们记忆里最熟悉的 S7，总决赛首次落地中国，最终决赛在首都鸟巢体育场！开幕式首先由亚洲流行天王周杰伦带来一首中国区品牌主题曲《英雄》，随后美国流行摇滚乐队 Against The Current 登场，杰伦钢琴伴奏，带来《Legends Never Die》现场表演，高潮时远古巨龙降临鸟巢，巨型召唤师杯升起，决赛正式拉开帷幕！

历届开幕式回顾：S8 开幕式

举办地韩国，最终决赛仁川文鹤体育场！开幕式倒计时，4 位英雄化身 K/DA 女团，携手 Madison Beer、CUBE_G-I-DLE 田小娟&赵美延、Jaira Burns 带来 KDA 工作室 首支单曲《Pop/stars》，随后 The Glitch Mob、Mako、The Word Alive、超人气男团 iKON 成员 Bobby，带来 S8 主题曲《Rise》的现场表演！双方队员登场，比赛开始！

历届开幕式回顾：S9 开幕式



举办地欧洲，最终决赛在法国巴黎雅高酒店体育馆！开场由 Valerie Broussard 演唱 2019 赛季主题曲《Awaken》，接着真实伤害乐团携手 Becky G、 Keke Palmer 、CUBE_G-I-DLE 田小娟、Duckwrth、Thutmose 带来带来单曲《Giants》全球首发！我们的两位美女主唱 Cailin Russo &Chrissy Costanza 最后登台，一曲《Phoenix》点燃全场！我们通过光影手段全面还原 MV 场景，一场视听盛宴！

IT之家提醒，S10 全球总决赛正在进行中，有任何想法和精彩瞬间的点评都可以在评论区和大家一起分享。