《英雄联盟》官方放出历届 S 赛开幕式回顾

IT之家10月31日消息 为庆祝今日的《英雄联盟》全球总决赛 S10 决赛,英雄联盟官方今日晚间放出了《英雄联盟》2020 全球总决赛决赛宣传片。

历届开幕式回顾:S2 开幕式

举办地,美国洛杉矶,开幕式现场采用的交响乐团 + 人声合唱的表演形式,演奏歌曲是《Champion Select》以及全球总决赛主题交响乐,结合游戏比赛画面和观众的激情欢呼,将现场的气氛推向高潮!

历届开幕式回顾:S3 开幕式

举办地,美国洛杉矶,斯台普斯中心(湖人队主场),开幕式现场采用的 DJ + 交响乐团的表演形式,演出嘉宾是水晶之法乐队,前半程交响乐激情澎湃,后半程电子乐直击灵魂,结合游戏比赛画面和观众的激情欢呼,现场气氛高潮迭起!

历届开幕式回顾:S4 开幕式

四城市巡回举办,决赛在韩国首尔世界杯体育场,这次现场不仅有交响乐团和鼓表演,梦龙乐队也带来了 S4 总决赛主题曲《Warriors》的首次现场演出,一曲终了,全场欢呼!咆哮帝登场,选手出现,比赛开始!

历届开幕式回顾:S5 开幕式

举办地是英法德比四国的首都,决赛在柏林梅奔体育场,主题曲《World Collide》和决赛预告片的交相呼应,引出了决战双方的队员登场,Faker 的前滚翻,你还有印象吗?

历届开幕式回顾:S6 开幕式

时隔三年,S 赛重回美国,决赛再次来到洛杉矶斯台普斯中心,由知名 DJ Zedd 带来的主题曲《Ignite》现场表演,并通过投影重现了 S5 总决赛 MV,历年名场面勾起观众回忆。

历届开幕式回顾:S7 开幕式

终于到了我们记忆里最熟悉的 S7,总决赛首次落地中国,最终决赛在首都鸟巢体育场!开幕式首先由亚洲流行天王周杰伦带来一首中国区品牌主题曲《英雄》,随后美国流行摇滚乐队 Against The Current 登场,杰伦钢琴伴奏,带来《Legends Never Die》现场表演,高潮时远古巨龙降临鸟巢,巨型召唤师杯升起,决赛正式拉开帷幕!

历届开幕式回顾:S8 开幕式

举办地韩国,最终决赛仁川文鹤体育场!开幕式倒计时,4 位英雄化身 K/DA 女团,携手 Madison Beer、CUBE_G-I-DLE 田小娟&赵美延、Jaira Burns 带来 KDA 工作室 首支单曲《Pop/stars》,随后 The Glitch Mob、Mako、The Word Alive、超人气男团 iKON 成员 Bobby,带来 S8 主题曲《Rise》的现场表演!双方队员登场,比赛开始!

历届开幕式回顾:S9 开幕式



举办地欧洲,最终决赛在法国巴黎雅高酒店体育馆!开场由 Valerie Broussard 演唱 2019 赛季主题曲《Awaken》,接着真实伤害乐团携手 Becky G、 Keke Palmer 、CUBE_G-I-DLE 田小娟、Duckwrth、Thutmose 带来带来单曲《Giants》全球首发!我们的两位美女主唱 Cailin Russo &Chrissy Costanza 最后登台,一曲《Phoenix》点燃全场!我们通过光影手段全面还原 MV 场景,一场视听盛宴!

IT之家提醒,S10 全球总决赛正在进行中,有任何想法和精彩瞬间的点评都可以在评论区和大家一起分享。