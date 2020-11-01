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微软 Win10 免费工具集 PowerToys v0.25.0 发布：新增支持中文等语言

2020/11/1 19:36:18 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家11月1日消息  微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10 shell搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

外媒WinBeta报道，近期微软发布了PowerToys v0.25.0版本，该版本的重点是为终端用户和开发者在稳定性、质量以及一些重大的可访问性方面做出改进。此次，该微软还完成了包括中文在内的17种不同语言的工具本地化

IT之家获悉，微软还指出，视频会议静音实用工具将在下周发布，它不包含在这个版本中。“这将在大约一周的时间内推出。我们需要在这里做更多的工作来出货。它将是0.26实验版，将是0.25+视频会议实用程序，”PowerToys的项目经理负责人Clint Rutkas说道。

下面是PowerToys 0.25版本的更新内容。

一般性

  • 第一次通过本地化完成。新增了17种不同的语言。

  • 在安装程序中添加了登录功能。

  • 修正了大量的无障碍问题。

  • 减少安装时的通知。

  • FxCop的工作几乎完成。

颜色挑选器

  • 额外的颜色风格选择，如CYMK和HSL。

FancyZones

  • 多个错误修复。

  • 更好地改进区划。

键盘管理

  • 终端输入 map 失败问题。

  • 更好的应用兼容性。

  • 多个错误修复。

  • 能够直接禁用按键/快捷键。

PowerToys Run

  • 扩展环境变量搜索，如%windr%。

  • 多个闪退错误修复。

  • 计算器插件的改进。

  • 可以直接覆盖主题。

  • Windows将打开你想要的shell。

  • 更好的动作键支持

= for 计算器

? for 直接搜索文件

. for 应用

// for 直接URL

< for 正在运行进程

> for shell进程

开发文档

  • 增加了多个开发者相关文档。

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关键词：PowerToysWindows 10微软

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