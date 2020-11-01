中国铁路：你的快递坐着高铁来了，这次包下整列复兴号

IT之家11月1日消息 据中国铁路发布，今年铁路部门首次试点复兴号动车组整列装运快件，同时还推出了“高铁极速达”“冷鲜达”“定温达”“定时达”等服务。

11 月 1 日 05 时 02 分，首趟试点复兴号动车组整列装运快件的 DJ5917 次列车从北京西站发出，满载着近 40 吨快件开往汉口站。

IT之家获悉，这列复兴号共 8 节车厢，装运了 4000 个集装箱包，共 4.2 万个快件，以电商货物为主。

此时的汉口站DJ5918 次复兴号列车 8 节车厢共装运 40 吨电商快件产品驶往北京，全程 5 小时 10 分钟。

复兴号动车组整列装运快件是铁路部门充分发挥高铁成网运行和安全快捷等优势，满足人民群众日益增长的物流服务需求，优化运力供给，加强电商、快递企业合作，积极服务 “双 11”电商黄金周推出的最新举措。

10 月 31 日 14 时 41 分，G2426 次列车驶出呼和浩特东站，载着 500 公斤来自内蒙古大草原的牛羊肉和牛奶奔赴北京。

今年 “双 11”电商黄金周，呼和浩特局集团公司首次开通呼和浩特至北京、太原、大同方向高铁快运业务，让消费者当天就能收到来自内蒙古的快递包裹。

据悉，今年首次投入使用具有自主知识产权的铁路冷链快运箱，不仅可以显示实时温度，还可以将冷藏、冷冻的保温时间提升至 48 小时，具恒温保鲜、运量大、安全系数高等运输优势。

电商黄金周期间，京铁物流中心黄村行包基地每天向广州、上海方向各开行 1 列特快货物班列。特快货物班列是专为零散白货、电商快件设计的，除高铁之外运行速度最快、等级最高的货运列车，具有高速准点、安全稳定、办理简便的特点，在中长距离白货运输方面较其他运输方式优势明显。