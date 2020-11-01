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夏普推出 Dynabook Portégé X40-J 笔记本电脑，约 8699 元

2020/11/1 23:11:38 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家11月1日消息 Dynabook 原是东芝旗下电脑业务，目前已成为夏普的子公司，而本周推出了两款笔记本电脑，分别为 Dynabook Portégé X40-J 商务笔记本电脑和 Portégé X30L-J 轻薄笔记本电脑，均将于 11 月开售。

两款笔记本电脑均搭载英特尔 11 代酷睿处理器，配备英特尔 Iris Xe 核显，Portégé X40-J 起售价为 1300 美元（直接换算约合人民币 8699 元），而 Portégé X30L-J 起售价为 1330 美元（约 8900 元）。

▲ 图源 Dynabook

PortégéX40-J 是一款 14 英寸的商务型笔记本电脑，具有较强的拓展性能和稳健的内部结构。它支持 Wi-Fi 6 无线网络和蓝牙 5.1、雷电 4（通过 USB-C）。PortégéX40-J 采用 FHD IPS 显示屏，可选多点触摸或动态隐私保护屏幕版本，均支持面部和指纹识别功能。

其他方面，PortégéX40-J 拥有英特尔 Core i3-1115G4、Core i5-1135G7、Core i7-1165G7 处理器可选，最高 32GB 内存和 1TB SSD，厚 17.9 毫米，重 1.4 千克，目前似乎只有玛瑙色可选。

Dynabook 指出，该笔记本电脑的显示屏可以以 180 度平铺打开，这使得与他人共享内容变得容易。此外，该笔记本电脑的续航时间达到了令人印象深刻的 13.8 小时。

而另一款 PortégéX30L-J 则是一款相对轻巧的便携笔记本电脑，重量仅为 906 克。据 Dynabook 称，它采用了 13.3 英寸的 夏普 IGZO 显示屏，并具有 14.9 小时的续航。

IT之家发现该机其他方面与 PortégéX40-J 相似，但仅提供英特尔 11 代 Core i5-1135G7 和 Core i7-1165G7 处理器版本，厚 17.9 毫米，最高提供 48GB 内存。

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关键词：夏普

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