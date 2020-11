成功更换发动机，SpaceX 火箭准备发射 GPS 卫星

SpaceX 周日证实,在更换了助推器上的两个发动机后,该公司成功对一枚猎鹰 9 号火箭进行了静态点火测试,并准备于 11 月 5 日第三次尝试发射美国军用 GPS 卫星。

这颗卫星被称为 GPS III Space Vehicle 04(简称 SV04),是一颗军民两用导航卫星,最初计划于 9 月 30 日发射。但由于联合发射联盟公司 (ULA)的优先级发射任务推迟,SpaceX 的 SV04 首次发射同样延迟。

SpaceX 随后在 10 月 2 日进行了第二次发射尝试,但在距离发射时间只剩 2 秒钟时,猎鹰 9 号火箭在检测到异常行为后自动中止了发射,并关闭了所有 9 个梅林发动机。

在那次中止后的四周里,SpaceX 进行了广泛的调查,在德克萨斯州拆除并测试了受影响的发动机,以复制在发射台上观察到的问题,最终找到了原因并更换了两个新发动机。

猎鹰 9 号火箭助推器 B1062 于 10 月 31 日进行了静态点火测试,进一步证实 SpaceX 已经成功解决问题。该公司表示,现在已经准备好进行第三次尝试发射 SV04,时间不早于美国东部时间 11 月 5 日 (星期四)下午 6 点 24 分。

为了迎接下一次尝试,SpaceX 无人回收船 “当然我依然爱你”号 (Of Course I Still Love You)已经于 10 月 31 日被拖着离开卡纳维拉尔港,以确保准时到达猎鹰 9 号火箭 B1062 的海上着陆区附近。支援船 Go Quest 紧随其后出发,但两艘整流罩回收船是否会准备好支持 SV04 的回收任务还有待观察。

与此同时,在将封装在猎鹰 9 号火箭整流罩内的 SV04 送回有效载荷处理设施 (PPF)进行电池充电后,该卫星和整流罩再次被从 PPF 送往卡纳维拉尔角空军站的 LC-40 发射台。在静态点火成功后,猎鹰 9 号火箭被送回 LC-40 主机库,在那里将封装好的卫星安装在其顶部以准备发射。