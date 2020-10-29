安全阀被堵塞，SpaceX 更换载人任务火箭两部发动机

SpaceX 公司目前正在更换猎鹰 9 号火箭上的两部梅林发动机，为下一次载人航天 Crew-1 任务做准备。工程师们在发动机中发现了一些多余的油漆状物质，因此对其进行了更换。

据悉，SpaceX 公司计划利用猎鹰 9 号火箭将 4 名宇航员送往国际空间站，目前正在更换猎鹰 9 号火箭上的两部梅林发动机。SpaceX 发现发动机中存在一种多余物质，可能导致发动机比原计划提前启动，因此作出更换发动机的决定。

今年 10 月份，SpaceX 公司的猎鹰 9 号火箭在发射一颗新的 GPS 卫星时中止，火箭发动机在起飞前两秒钟自动关闭。工程师随后在对火箭进行检查时发现了这种多余物质。SpaceX 负责制造和飞行可靠性的副总裁汉斯 · 科尼茨曼 (Hans Koenigsmann)在新闻发布会上表示 :“这是一次效果很好的发射中止。”“它完全按照我们的程序运行。”

今天 SpaceX 公司透露，由于 9 部梅林发动机中的 2 部过早启动，火箭自动停止发射。发动机启动过早可能会导致火箭所谓的 “硬启动”，会使得各种推进剂和液体以错误的顺序混在一起。所幸在此发生之前，火箭就自动关闭了，但仍有可能会损坏发动机硬件。“它不一定会坏，但在大多数情况下，你知道，会让发动机嘎嘎作响，”科尼斯曼说。“你知道，这可能会对发动机造成一点损坏。在极端情况下，可能会对发动机造成更大的损害。”

火箭中止发射后，SpaceX 对发动机进行了检查，发现有一种红色的漆状物质堵住了发动机的安全阀。这种漆类似于指甲油，主要用于处理表面，可能是发动机制造时遗留下来的。科尼斯曼指出，这款发动机来自 SpaceX 的一家供应商，但他没有透露这家公司的名字。科尼斯曼说：“可能是那名工人对于清洗液或其他东西用多了。”“要真正弄清楚有点困难。”

SpaceX 公司表示，正在与供应商合作实施纠正措施，公司将在短期内检查所有硬件。在中止发射后，SpaceX 公司还检查了即将发射火箭所使用的发动机，从中寻找任何表现出提早启动迹象的发动机，并通过测试在三枚不同的火箭上找出了五部可能存在问题的发动机。其中两部来自于下月将把 4 名宇航员送往国际空间站的猎鹰 9 号火箭。

测试之后，SpaceX 打开了所有的发动机，发现里面存在同样的漆状物质。SpaceX 还指出，这种漆主要是在最近制造的新发动机上发现的，而不是那些已经多次往返太空的旧发动机。现在公司正在更换执行载人航天任务 Crew-1 火箭上的两部发动机，暂定发射时间是美国东部时间 11 月 14 日下午 7 点 49 分。关于更换发动机，科尼斯曼说：“大概需要两三天时间拆下来。”“然后再花上两三天时间把它装回去。”

最终，SpaceX 要在发射一颗名为 Sentinel-6 的全球海洋测绘卫星几天后才会执行 Crew-1 任务。SpaceX 在执行卫星发射任务的猎鹰 9 号火箭上也发现了一个问题发动机，需要对其进行更换。美国宇航局希望在决定是否让宇航员乘坐 SpaceX 公司的猎鹰 9 号火箭升空之前，先看看这次发射情况如何。Sentinel-6 卫星目前定于 11 月 10 日在佛罗里达州卡纳维拉尔角发射。

现在，执行 Crew-1 任务的 4 名宇航员已经进入隔离程序，在飞行前两周进入更严格的隔离之前，目前他们大部分时间都与家人呆在家中。美国宇航局也一直在向他们通报发动机更换和发射前的所有细节。美国宇航局商业宇航员计划的项目经理史蒂夫 · 斯蒂奇（Steve Stich）在新闻发布会上说 :“他们已经进行多次沟通，并旁听了飞行器的进展情况。”“我们在更换发动机方面还有一些工作要做…… 但我认为计划进展顺利，我们准备好就会起飞。”