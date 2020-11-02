为何 iPhone 依然是苹果最吸引华尔街的产品

据报道，无论苹果推出多少星光璀璨的电视剧集、智能音箱和流媒体服务，对于华尔街投资人来说，大家最想知道的依然是 iPhone 的销量如何。

而事实证明，最近 iPhone 的销量不是很好。上个季度中，作为其最重要的产品，iPhone 的销量与去年同期相比下降了五分之一。如果苹果想要保住其美国最大企业（按股本计算）的地位，他们需要发布支持超高速 5G 网络的 iPhone，只有这样才能再次在市场上取得成功。

这并不是一件容易预测的事情，因为苹果在 2018 年停止向外界披露 iPhone 的销量。于是，分析师们不得不使用整体收入数字和第三方报告来尝试推断特定型号 iPhone 在市场上的受欢迎程度。今年，由于疫情所导致的发布延迟，推断 iPhone 的销量将会变得更加困难。

10 月，苹果才开始接受全新 iPhone 12 的预订，这意味着最新一季的财报中，并未包括 iPhone 12 的销量，因为财报统计的是 7-9 月的销量。

没有了苹果官方发布的数字，分析师将只能靠自己推断。上季度，iPhone 的销量同比下降 21%，这是否意味着消费者纷纷放弃了自己的购机计划，还是说消费者正在等待 iPhone，市场需求将在下一季度集中释放？苹果在中国的销量同比下降 29%，是否表明中国消费者对苹果产品的需求普遍出现了下滑，还是仅仅因为中国消费者也在等待新的 iPhone 12?

iPhone 12 的发布会几乎没有透露有用的线索。苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）在一个空荡的礼堂中发表了演讲，这意味着以往发布会上来自观众的尖叫声不见了，但是该公司还是做出了和以往一样的承诺。库克表示：“每一代人都会有一项新技术，让 iPhone 能够实现新的功能。今天，是一个新时代的开始。今天，iPhone 将开始支持 5G 技术。”

那些跃跃欲试想要尝试 5G 网络的用户可能马上就会发现，5G 其实并不像苹果宣称的那样，将改变人们的生活。目前还没有哪个杀手级应用能够凭借 5G 网络提供令人印象深刻的服务。运营商提供的补贴，可能才是现阶段 5G 最吸引人的地方。

如果 iPhone 销量不佳，苹果的增长也陷入了停滞。上个季度中，苹果的总营收涨幅只有 1%，金额只有 650 亿美元，虽然因疫情在家中工作的人开始购买 Mac、在家学习的学生开始购买 iPad，所有人都在购买数字娱乐服务，但是这些产品的增长却无力带动苹果总营收的增长，苹果能否获得持续性增长，依然要看 iPhone。

苹果的服务营收（包括流媒体服务、应用内购买等）也有所增长，该公司希望凭借服务营收弥补 iPhone 销量不佳造成的缺口。付费订阅用户的数量达到了创纪录的 5.85 亿人，与去年同期相比增长了接近三分之一。如今，在苹果的总营收中，服务营收的占比达到了 22.5%。

苹果从一个销售电子产品的公司变成了一家拥有高利润率服务业务的企业，再加上股票回购，苹果的股价获得了提振。

然而，当前也有两个不利因素对苹果股价造成了威胁。首先，越来越多的应用和游戏开发商对 “苹果税”表达了不满，也就是苹果对收费应用和应用内购买所收取的抽成。其次，美国司法部有意要求苹果将谷歌搜索引擎作为苹果设备上的默认搜索引擎，而当前，谷歌为了让苹果这样做，需要每年向其支付 120 亿美元，相当于苹果服务收入的四分之一。这意味着，苹果每年几乎什么都不用做，就有 120 亿美元的收入。虽然苹果也在开发自己的搜索功能，但是新功能几乎没有可能带来如此高的纯利润。

出于上述因素，iPhone 12 和 5G 带来的速度才是其硬件业务中最重要的组成部分，尽管苹果嘴上可能并不承认这一点。