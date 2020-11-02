特斯拉计划每 5 到 10 天更新一次全自动驾驶测试版软件

11 月 2 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉计划每 5 到 10 天更新一次全自动驾驶（FSD）测试版软件。

今年 10 月 20 日晚间，特斯拉向部分客户推出了全自动驾驶测试版软件。据悉，测试版软件可为该公司所有车型提供全自动驾驶能力。

如果测试成功，马斯克可能最终会在今年年底向公众推出功能完备的全自动驾驶软件，这将使特斯拉的汽车更接近 Waymo 和 Cruise 等追求 5 级自动驾驶的竞争对手。

在当地时间周三晚上举行的第三季度财报电话会议上，马斯克表示，全自动驾驶（FSD）功能有望在今年年底前推出。

据透露，特斯拉的半自动驾驶软件与过去相比已经大大改善。然而，该公司将继续通过频繁发布软件更新来改进其功能。

特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）预计，该公司将改进全自动驾驶测试版软件，每 5 到 10 天更新一次。

外媒报道称，特斯拉全自动驾驶测试版软件的最新更新，给汽车的可视化带来了一些变化。此次更新使得汽车自动驾驶时的性能得到改进，从而使得驾驶员所需干预减少了 30%。

随着全自动驾驶套件的功能不断增加，特斯拉在过去几年中数次对该套件提价，最近一次提价是在上周四。上周四，该套件的价格上涨 2000 美元，至 10000 美元。

特斯拉曾表示，随着更多功能的推出，全自动驾驶套件的售价可能会继续上调。