2020 胡润 80 后白手起家富豪榜：黄峥张一鸣张邦鑫位列前三

IT之家 11 月 2 日消息 据胡润官网消息，胡润研究院今日发布《2020 胡润 80 后白手起家富豪榜》（Hurun Under 40s China Rich List 2020），69 位白手起家 80 后上榜，比去年多 15 位。

IT之家了解到，榜单显示，“80 后电商大王”拼多多 40 岁的黄峥过去一年财富每天涨 2 个多亿，涨了 850 亿，以 2200 亿蝉联 80 后白手起家首富；抖音创始人 37 岁的张一鸣财富增长 16%，以 1100 亿卫冕第二。学而思创始人 39 岁的张邦鑫财富翻了一倍达 950 亿，超过汪滔，上升至第三名。

69 位白手起家 80 后上榜，比去年多 15 位；其中 21 位财富超百亿，比去年多 9 位，总财富比去年增加 4200 亿，突破 1 万亿，创下历史新高，胡润表示：“中国白手起家 80 后上榜企业家所创造的财富达到了青岛一年的 GDP。”

69 位 80 后创造了 10 家千亿级企业，以美团为首，市值达 1.4 万亿；其次是拼多多和字节跳动，分别为 7400 亿和 7000 亿。新能源汽车领域，理想汽车和小鹏汽车各以 1100 亿的市值进入前十行列。

北京仍然是 80 后创业者居住地的绝对首选，有 25 人；上海以 13 人位列第二；深圳上榜人数增加最多，比去年多 4 人，以 9 人位列第三；这三大城市占全榜单近七成。

17 位白手起家 85 后上榜，比去年多 5 位。寒武纪 35 岁的陈天石、快手科技 35 岁的程一笑以 210 亿财富并列 85 后白手起家首富，其次是从事教育装备行业的心里程 34 岁的彭国远。

新茶饮引领者喜茶 29 岁的聂云宸以 45 亿财富首次上榜，成为今年胡润百富榜上唯一一位 90 后白手起家企业家。