Waymo 发布自动驾驶测试报告：共行驶 982 万公里，发生 18 起小事故

11月2日消息，据国外媒体报道，Alphabet旗下的自动驾驶部门Waymo发布了首份关于其自动驾驶汽车在亚利桑那州凤凰城的测试情况的报告。

该公司在报告中披露，自从首次在凤凰城测试其自动驾驶技术以来，Waymo汽车总共行驶了610万英里（约合982万公里），其中6.5万英里（约合10.5万公里）是在无人驾驶的情况下完成的。

此外，从2019年到2020年的前9个月，Waymo的车辆发生了18起小型事故以及29起险些相撞事故。

Waymo表示，发布这些信息是为了提高透明度，因为该公司的车辆都在公共道路上行驶。它希望这些数据可以帮助决策者了解情况，提高意识，并建立公众对自动驾驶汽车的信心。

同时，该公司还表示，希望其安全数据能帮助企业和监管机构为自动驾驶汽车行业制定安全标准。

2018年12月份，Waymo在亚利桑那州的凤凰城推出了自动驾驶出租车服务Waymo One。今年从10月8日起，该公司开始向Waymo One的乘客提供全自动驾驶服务。

除了Waymo，其他自动驾驶汽车开发商也将开始在公共道路上测试车辆。

通用汽车以及它旗下的自动驾驶公司Cruise表示，他们正在请求监管部门批准在旧金山地区部署数量有限的自动驾驶汽车Cruise Origin。

Cruise Origin是在今年1月21日发布的，是一款基于通用Bolt的自动驾驶汽车。这款车是通用汽车、Cruise和本田汽车3年合作的成果，专为拼车服务而设计。

此外，福特将于2022年在其自动驾驶商业业务中使用一款基于其Escape混合动力SUV的汽车。