北京市政府国际版门户网站上线：支持 8 种外语，高频事项在线预约

IT之家11月2日消息 据北京日报报道,北京市政府国际版门户网站已经上线运行,网站推出英语、韩语、日语、德语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语等 8 个语言版本,围绕北京国际交往中心功能建设,打造集信息发布、公共服务、咨询交流等功能于一体的一站式、多语种互联网国际化服务平台。IT之家获悉,另外网站还提供网上预约办事服务,婚姻登记、短期签证办理、停留许可等外国人高频事项可在线直接办理预约服务。

网站首页包括五大场景服务,网站将 “Services You May Need”(你可能需要的服务)设置在首页显著位置,方便网民一键精准找到所需主题内容。其中,“投资在北京”(investing)汇聚全市涉外服务资源,为外国投资者来京投资、为境外主体来京开展商务活动提供全面服务,设置 4 大环节 9 个部分,发布投资服务信息 1600 余条。“工作在北京”(working)包括 Why Beijing(为什么来北京)、How to Work in Beijing(如何在北京工作)、Labor Rights(劳动权益)等栏目,提供从签证、找工作到保险、纳税、公积金、假期、劳动争议解决等全方位服务。

“留学在北京”(Studying)设置 Choices(选择学校)、Tips for Preparation(准备来京)、During Your Study Program(在京留学期间)、Upon Graduation(毕业之后)等栏目,为外国留学生提供北京高校留学资源、奖学金、学费、课程、实习等全过程信息服务。“生活在北京”(living)以外国人更好地融入、适应北京生活环境为目标,模拟生活实际需求,全方位提供居留许可、婚姻登记、住房、交通、医疗、子女教育、金融、安全、餐饮、购物等全方位场景化导引服务。“旅游在北京”(travelling)从游、购、娱、食、住、行等方面,为外国人提供城市观光、购物、餐饮、娱乐、住宿、交通、签证、旅行社和导游、权益保护等信息服务。

另外,“Most Requested”(高频事项)栏目滚动展示企业注册、签证、工作许可等 10 余个最常用、最高频办事事项,汇聚全市涉及外国人和外国投资者办事事项 394 项,其中政务服务类指南 167 项,便民服务类指南 227 项,支持按照签证办理、交通出行、社会保险、医疗教育等专题和 “个人”、“企业法人”分别检索查看,方便用户查找。该栏目还可提供网上预约办事服务,婚姻登记、短期签证办理、停留许可等外国人高频事项网上预约入口,可在线直接办理预约服务,提升办事效率和服务体验。